Environ 7600 faons ont été sauvés de la mort grâce à des drones

Keystone-SDA

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Durant la période de sauvetage, entre avril et juillet, des bénévoles de l'association Sauvetage Faons ont utilisé des drones pour sauver, dans tout le pays, 7590 bambis de la mort lors de la fauche. Il s'agit d'un nouveau record, s'est réjouie mardi l'association.

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(Keystone-ATS) Environ 800 équipes de sauvetage ont repéré les jeunes animaux à l’aide de drones et de caméras thermiques dans la végétation haute des champs. Certaines équipes ont bénéficié de la flotte de drones de la Protection Suisse des Animaux PSA, indique mardi Sauvetage Faons.

Les bénévoles ont effectué 7700 jours d’intervention, soit 1400 de plus que l’année dernière. Ils ont ainsi parcouru plus de 73’000 hectares de prairies. Ce résultat a notamment été rendu possible grâce à la formation de nouveaux pilotes.

Cette évolution «réjouissante est particulièrement remarquable, car le mois d’avril 2026 a été marqué par un temps sec et chaud». De nombreuses agricultrices et agriculteurs ont pu faucher leurs prairies très tôt, avant même la naissance des premiers faons. «Les interventions par drone sur ces surfaces n’étaient donc plus nécessaires en début de saison», indique l’association dans un communiqué de presse.

Le réflexe de repli fatal des faons

Les biches emmènent souvent leurs petits dans les hautes herbes, où ceux-ci se cachent. Au cours des premières semaines de leur vie, ils ont un réflexe d’accroupissement qui les protège de leurs prédateurs naturels. Cet instinct leur est toutefois souvent fatal, car ils restent accroupis immobiles même à l’approche des machines.

Les statistiques officielles de l’Office fédéral de l’environnement OFEV font état d’environ 1’500 faons tués chaque année par des machines agricoles. Le nombre réel est probablement nettement plus élevé, selon l’association Sauvetage Faons. Elle organise d’ailleurs des séances d’informations et des formations pour des nouvelles équipes de sauvetage.

https://www.rehkitzrettung.ch/anmeldung-zur-informationsveranstaltung