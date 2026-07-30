Aujourd’hui en Suisse

La Suisse peine toujours à condamner les auteurs de traite d’êtres humains. À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre ce fléau, plusieurs organisations d’aide alertent sur l’ampleur persistante du phénomène en Suisse.

L’exploitation sexuelle et l’exploitation de la main-d’œuvre continuent de faire de nombreuses victimes. En 2025, 532 personnes concernées, principalement des femmes, ont été prises en charge par des associations d’aide. Les victimes provenaient de 79 pays, dont un nombre plus important de Colombie, du Nigeria et du Brésil.

Malgré cette réalité, les condamnations restent rares. Alors que 87 procédures pénales étaient en cours en 2025, la Suisse ne prononce en moyenne qu’une dizaine de jugements définitifs par an pour traite d’êtres humains depuis l’introduction de cette infraction dans le Code pénal il y a vingt ans.

La Plateforme Traite, qui regroupe plusieurs ONG suisses, déplore que de nombreuses victimes n’obtiennent jamais justice et que de nombreux auteurs restent impunis. Elle dénonce également un manque de sensibilisation des acteurs de la justice pénale et juge que l’article 182 du Code pénal définit insuffisamment les éléments constitutifs de la traite. Elles saluent dès lors la volonté du Conseil fédéral de réviser cette disposition.