Ces sirènes qui font trembler les oreilles des Suisses

Une sirène pneumatique datant de 1984 est remplacée par une nouvelle sirène à commande électronique dans la commune zurichoise de Stallikon, en 2019. Keystone

Série La Suisse insolite , Épisode 21: Chaque année, le premier mercredi de février, le son de 7200 sirènes réparties dans toute la Suisse emplit l’air et fait sursauter toutes les personnes qui ne se rendent pas compte qu’il s’agit d’un test. Mais sauriez-vous quoi faire si c’était pour de vrai?

La première fois que j’ai entendu le test des sirènes, j’étais confus et légèrement inquiet. J’ai regardé froidement autour du bureau, et ce n’est que lorsque j’ai vu un collègue regarder sa montre et hocher la tête que j’ai lentement compris ce qui se passait.

De manière embarrassante, j’avais manqué les rappels dans les médias que toutes les sirènes de Suisse se déclencheraient à 13h30. Vingt ans plus tard, je trouve encore les premières secondes assez déconcertantes.

«Il n’y a pas lieu de prendre des mesures de protection particulières. L’Office fédéral de la protection de la population en charge de l’organisation de ce test remercie la population de sa compréhension», indique courtoisement le siteLien externe de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Voici une publicité populaire réalisée par l’OFPP pour sensibiliser au test des sirènes (avec un clin d’œil à l’œuvre vidéo classique Der Lauf der Dinge/Le Cours de ChosesLien externe des artistes suisses Peter Fischli et David Weiss).

Presque tous les pays du monde utilisent des sirènes pour avertir la population d’un danger imminent, qu’il s’agisse d’une invasion, d’une attaque à la roquette, d’un accident nucléaire ou d’une catastrophe naturelle (tsunamis, volcans, tornades, tremblements de terre). Les 5000 sirènes fixes et les 2200 sirènes mobiles de la Suisse constituent l’un des plus vastes réseaux nationaux de sirènes de protection civile au monde.

«La Suisse – ou certaines parties du pays – peut être frappée à tout moment par des catastrophes naturelles, technologiques ou sociétales et par des situations d’urgence», avertit l’OFPP. «En cas de danger imminent pour la population, une sirène est déclenchée».

En Suisse, il existe deux sirènes: le signal d’alarme générale, pour une éventuelle menace pour la population, et l’alarme-eau, pour les personnes qui vivent en dessous des «ouvrages de retenue d’eau» (barrages). Depuis 2018, les alertes sont également envoyées sur les smartphones via le site web AlertswissLien externe, qui contient également des informations d’urgence.

L’app AlertswissLien externe fournit des informations sur les catastrophes naturelles telles que les inondations ou les incendies de forêt et alerte sur les dangers tels que les accidents de centrales chimiques ou nucléaires et les attaques terroristes potentielles. L’application peut être téléchargée gratuitement pour iOSLien externe et AndroidLien externe.

Le premier mercredi de février, à 13h30, l’alarme générale est testée dans tout le pays. Il s’agit d’un son oscillant régulier, qui dure une minute et qui est répété une fois après un intervalle de deux minutes. Si nécessaire, les sirènes peuvent continuer à être testées jusqu’à 14 heures.

Fichier MP3

Fichier MP3 Description « Allgemeiner Alarm MP3 ». Released: 2002.

De 14h à 16h30 (au plus tard), l’alerte-eau est testée dans les zones proches des barrages. Elle consiste en 12 sons graves et continus d’une durée de 20 secondes, répétés à des intervalles de dix secondes.

Fichier MP3

Fichier MP3 Description « Wasser MP3 ». Released: 2002.

La plupart des années, 99% des sirènes fonctionnent, ce qui correspond à la marge d’erreur normale, selon l’OFPP.

Le réseau suisse est unique, car il couvre à la fois les régions urbaines et rurales. «Par exemple, nous n’avons pas seulement des sirènes fixes, mais aussi des sirènes mobiles qui sont installées sur des voitures et qui, en cas d’alerte, empruntent un itinéraire spécifique dans une région éloignée afin de garantir l’information de la population», expliquait en 2010 Kurt Münger, alors chef de l’information à l’OFPP, à swissinfo.ch.

Installation d’une nouvelle sirène à Stallikon, dans le canton de Zurich. Zurich

Parfois des cas réels

Que se passe-t-il si les sirènes retentissent et qu’il n’est pas 13h30 le premier mercredi de février?

S’il s’agit de l’alarme générale, «consultez l’appli ou le site web Alertswiss pour obtenir des informations et écoutez la radio», indique ch.chLien externe, le portail d’information de la Confédération. «Les chaînes de la SSR et de nombreuses radios privées diffusent les consignes des autorités sur les comportements à adopter en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. Suivez les consignes.»

S’il s’agit de l’alarme-eau, «quittez immédiatement la zone menacée. Respectez les consignes des autorités et informez-vous via l’application Alertswiss».

Parmi les cas réels où l’alarme générale a été utilisée, citons celui de Berne en 2007, lorsque la rivière Aar a atteint des niveaux dangereusement élevés. L’alarme a été déclenchée, avertissant les gens de protéger leurs biens et de s’éloigner de la rivière. En 2008, les sirènes ont retenti dans la petite ville d’Adliswil, près de Zurich. Les habitants qui ont allumé leur radio ont appris que leur eau était polluée et qu’il fallait la faire bouillir avant de la boire.

L’OFPP reconnaît que certaines personnes, par exemple les sourds, ne peuvent pas être averties directement. Il y a aussi des personnes qui, bien qu’elles entendent les sirènes, ne peuvent pas capter les informations nécessaires parce qu’elles ne parlent pas la langue. «C’est pourquoi il est important que les voisins s’informent mutuellement. (Les autorités recommandent également de conserver à la maison un transistor et des piles de rechange).

D’un autre âge?

Avec l’évolution de la technologie, on peut se demander si les sirènes ne sont pas dépassées. Pas pour l’instant. En novembre, le Conseil fédéral a déclaré vouloir moderniser le système d’alerte en cas de catastrophe en envoyant des alertes via le réseau de téléphonie mobile et d’autres canaux numériques.

La technologie de diffusion cellulaire, par exemple, permet d’envoyer des messages d’environ 500 caractères à tous les téléphones portables se trouvant dans la zone de réception d’une antenne. Toutefois, le système traditionnel de sirènes d’alerte restera en place, a indiqué le gouvernement.

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg, traduit de l’anglais à l’aide de DeepL/op

