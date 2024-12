Houston, nous avons un astronaute

Marco Sieber, l'astronaute suisse sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA), est pour quelques jours encore à Houston, au Texas, à la NASA. Il termine une période d'entraînement intensif de six mois qui le rapproche de son rêve de voler dans l'espace et de faire partie de l'équipage de la Station spatiale internationale (ISS).

«Ce sera avant 2030, j’espère», a déclaré le jeune homme de 35 ans. «L’entraînement pour une mission de longue durée, d’au moins six mois, dure trois ans. Et il me reste encore un an et demi avant de pouvoir aller dans l’espace».

Au cours de son entraînement au Neutral Buoyancy Laboratory, la plus grande piscine du monde, Marco Sieber a simulé des activités extravéhiculaires en s’immergeant dans un environnement qui reproduit l’apesanteur. «Il y a pratiquement une station spatiale entière sous l’eau», explique-t-il avec enthousiasme. «Si vous regardez, ces modules ronds sont les lieux de vie des astronautes. Vêtu d’une combinaison de 100 kilos, il s’est soumis à des exercices complexes pour se préparer aux défis qui l’attendent en orbite.»

Né à Bienne en 1989, Marco Sieber est médecin spécialisé en urologie, mais sa passion pour le vol et l’espace l’a poussé à poser sa candidature à l’ESA en 2021. Sélectionné en 2022 parmi 22’500 aspirants astronautes, il est le premier Suisse à emprunter cette voie depuis Claude Nicollier, qui a volé avec la navette spatiale dans les années 1990.

Son parcours n’est pas passé inaperçu. Le conseiller fédéral Guy Parmelin l’a rencontré et lui a dit avec humour: « Vous avez été choisi parmi 22’500… devenir conseiller fédéral, c’est un peu moins difficile!».

>> Les images du Neutral Buoyancy Laboratory dans ce reportage de la RSI (en italien):

