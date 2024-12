Houston, wir haben einen Astronauten

Mehr

Schweizer Marco Sieber startet Astronauten-Ausbildung

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Im Frühling 2024 wird der Schweizer Marco Sieber offiziell zum Astronauten ernannt. Am dritten April startete der 34-Jährige aus Kirchberg BE seine Raumfahrer-Ausbildung, wie die europäische Weltraumbehörde ESA in Köln (D) auf einer Medienkonferenz bekannt gab. «Ich freue mich vor allem auf den praktischen Unterricht», sagte Sieber vor den Medien. Im ersten Monat bestand die…

