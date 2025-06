La semaine en Suisse

Le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a une nouvelle fois fait la une de l’actualité en Suisse cette semaine. D’abord critiqué pour deux interviews sur la guerre à Gaza, il s’est ensuite rendu en urgence en Cisjordanie et en Israël .

Des critiques ont fusé à son encontre dans la presse, au Parlement et au sein des sphères diplomatiques. En cause: la position jugée trop timorée de la Suisse concernant l’aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il lui a été reproché de ne pas adopter un ton suffisamment ferme envers Israël, en particulier face aux bombardements aériens et au blocage de l’aide humanitaire.

Mardi, Ignazio Cassis s’est envolé à la hâte pour le Proche-Orient. Il a rencontré le Premier ministre palestinien, Mohammad Mustafa, en Cisjordanie, puis le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, en Israël. À cette occasion, il a exhorté Israël à autoriser davantage d’aide humanitaire à destination de Gaza. Au total, il est resté environ 20 heures sur place, afin de se faire sa propre idée de la situation.

Dans un communiqué, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a relié ces visites à une conférence de l’ONU prévue à New York du 17 au 20 juin. Celle-ci doit porter sur un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien dans le cadre d’une solution négociée à deux États.