La semaine en Suisse

UBS s’apprête-t-elle à quitter la Suisse pour s’installer aux États-Unis? La banque n’aurait «pas d’autres options réalistes que de partir» afin de préserver sa compétitivité, estime un investisseur.

Selon Cevian Capital, le plus grand fonds d’investissement activiste européen, qui détient environ 1,4% du capital d’UBS, il n’est «pas viable» de gérer une grande banque internationale depuis la Suisse compte tenu des nouvelles exigences strictes en matière de fonds propres. «Le message du Conseil fédéral est clair: UBS est trop grande pour la Suisse», a déclaré jeudi au Financial Times Lars Förberg, cofondateur de Cevian. «UBS est le premier gestionnaire de fortune hors des États-Unis, avec un faible risque. N’importe quel pays voudrait accueillir une telle banque.»

Ces propos interviennent alors qu’UBS tente de convaincre les responsables politiques suisses d’alléger les exigences de fonds propres, qui pourraient lui coûter jusqu’à 26 milliards de francs et que la banque juge extrêmes et disproportionnées. Lundi toutefois, le Conseil des États, la Chambre haute du Parlement, a rejeté une motion visant à retarder leur introduction.

Citant des sources anonymes, le New York Post a rapporté le week-end dernier qu’une délégation d’UBS menée par le président Colm Kelleher et le directeur général Sergio Ermotti avait récemment rencontré des responsables de l’administration Trump pour discuter d’un possible transfert du siège de Zurich vers les États-Unis, en échange du rachat ou de la fusion avec un établissement local.

Interrogée par l’agence AWP, UBS n’a ni confirmé ni démenti la tenue de cette rencontre ou son intention de franchir l’Atlantique. La ministre des Finances, Karin Keller-Sutter, a quant à elle rappelé que le lieu du siège d’UBS ne relevait pas du gouvernement, ajoutant que la menace d’un départ «n’était pas nouvelle».