La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
fromages suisse
Cinquième Suisse

La semaine en Suisse

Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,

UBS est-elle non seulement «too big to fail», mais aussi «too big to stay» - trop grande pour rester en Suisse? Les spéculations vont bon train sur un possible déménagement du groupe bancaire vers les États-Unis.
 
À découvrir également dans cette sélection de la semaine: un vote au Parlement sur les importations de fourrure, des mesures de sécurité renforcées autour des ambassades à Berne et un coup de projecteur sur les nouvelles têtes au Conseil des Suisses de l’étranger.
 
Bonne lecture.

Ce contenu a été publié sur
7 minutes

Je rédige des articles sur les Suisses de l'étranger et les particularités helvétiques, ainsi que des newletters. Je traduis et révise également des articles pour la rédactions anglaise et je fais des voix off pour des vidéos. Né à Londres, je suis diplômé en allemand et linguistique. J'ai travaillé pour The Independent avant de m'installer à Berne en 2005. Je parle trois langues nationales suisses. J'aime voyager dans le pays pour les pratiquer, surtout dans les pubs, les restaurants et les gelaterias.

Sergio Ermotti
Le moment est-il venu pour UBS de dire «bye bye la Suisse»? Le directeur général du groupe bancaire, Sergio Ermotti. Keystone / Michael Buholzer

UBS s’apprête-t-elle à quitter la Suisse pour s’installer aux États-Unis? La banque n’aurait «pas d’autres options réalistes que de partir» afin de préserver sa compétitivité, estime un investisseur.

Selon Cevian Capital, le plus grand fonds d’investissement activiste européen, qui détient environ 1,4% du capital d’UBS, il n’est «pas viable» de gérer une grande banque internationale depuis la Suisse compte tenu des nouvelles exigences strictes en matière de fonds propres. «Le message du Conseil fédéral est clair: UBS est trop grande pour la Suisse», a déclaré jeudi au Financial Times Lars Förberg, cofondateur de Cevian. «UBS est le premier gestionnaire de fortune hors des États-Unis, avec un faible risque. N’importe quel pays voudrait accueillir une telle banque.»

Ces propos interviennent alors qu’UBS tente de convaincre les responsables politiques suisses d’alléger les exigences de fonds propres, qui pourraient lui coûter jusqu’à 26 milliards de francs et que la banque juge extrêmes et disproportionnées. Lundi toutefois, le Conseil des États, la Chambre haute du Parlement, a rejeté une motion visant à retarder leur introduction.

Citant des sources anonymes, le New York Post a rapporté le week-end dernier qu’une délégation d’UBS menée par le président Colm Kelleher et le directeur général Sergio Ermotti avait récemment rencontré des responsables de l’administration Trump pour discuter d’un possible transfert du siège de Zurich vers les États-Unis, en échange du rachat ou de la fusion avec un établissement local.

Interrogée par l’agence AWP, UBS n’a ni confirmé ni démenti la tenue de cette rencontre ou son intention de franchir l’Atlantique. La ministre des Finances, Karin Keller-Sutter, a quant à elle rappelé que le lieu du siège d’UBS ne relevait pas du gouvernement, ajoutant que la menace d’un départ «n’était pas nouvelle».

fourrure
Un vote clair a eu lieu lundi au Parlement sur les importations de fourrure. Keystone / Gian Ehrenzeller

L’importation et le commerce de fourrures produites dans des conditions cruelles devraient être interdits en Suisse, a estimé mercredi le Conseil national. La Chambre basse du Parlement a approuvé clairement les amendements correspondants à la Loi sur la protection des animaux.

Le Parlement réagit ainsi à une initiative populaire demandant l’interdiction d’importer des produits de fourrure dont la fabrication viole la législation suisse. Les organisations de protection animale estiment qu’environ 350 tonnes de fourrures – soit 1,5 million d’animaux – sont importées chaque année en Suisse. Une grande partie provient d’élevages en Chine, où les animaux sont gardés et abattus dans des conditions jugées cruelles.

Si la Chambre du peuple a reconnu que ces produits ne devraient plus être autorisés en Suisse, la majorité des parlementaires, comme le gouvernement, ont estimé qu’une initiative populaire – qui implique de modifier la Constitution – n’était pas la bonne voie. Ils lui préfèrent un contre-projet indirect, selon lequel les importations de fourrures ne seraient possibles qu’à titre exceptionnel.

Le dossier va maintenant passer au Conseil des États. Le comité d’initiative a déjà annoncé qu’ilretirerason texte si le Parlement adopte un contre-projet efficace.

L’ambassade américaine à Berne
L’ambassade américaine à Berne est sous haute surveillance. Keystone / Peter Schneidr

Les mesures de sécurité autour des ambassades à Berne ont bondi au cours de la dernière décennie. La capitale fédérale subit les conséquences des crises politiques mondiales et la police reconnaît que la situation est difficile.

En 2015, l’Office fédéral de la police (Fedpol) recensait 120 «mesures de sécurité pour les représentations diplomatiques étrangères»; en 2024, ce chiffre s’élevait à 580, rapporte le Blick. Il a augmenté d’un tiers sur la seule année 2023. Berne, qui concentre de nombreuses ambassades, et Genève, siège d’organisations internationales, sont les plus concernées.

«La planification et le déploiement des effectifs sont parfois complexes», a indiqué la police cantonale bernoise au Blick, précisant que la charge liée à la sécurité diplomatique s’était accrue régulièrement ces dernières années et qu’elle fonctionnait «à pleine capacité».

Fedpol ne fournit aucun détail sur les pays concernés ni sur les dispositifs concrets, pour des raisons de sécurité. Mais selon des «milieux policiers» cités par le Blick, les ambassades de Russie, d’Ukraine, d’Israël et de pays arabes sont particulièrement surveillées. Quant à l’ambassade américaine, elle est toujours intensément protégée. «Il n’est pas exagéré de dire qu’elle est mieux gardée que le Parlement fédéral», a confié un policier.

«La protection des ambassades à Berne devient un miroir visible des tensions géopolitiques mondiales», commente la Berner Zeitung, rappelant que la Suisse, malgré sa neutralité, n’est pas à l’abri des répercussions des conflits.

Conseil des Suisses de l’étranger
Qui sont les nouveaux membres du Conseil des Suisses de l’étranger? Swissinfo

Qui sont les nouveaux délégués du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) et quels sont leurs objectifs?

Le CSE, qui réunit 120 représentantes et représentants des communautés suisses de l’étranger et 20 de Suisse, a entamé sa nouvelle législature fin août. Découvrez certaines des 71 nouvelles têtes grâce à notre série de vidéos.

«Nous ne sommes pas un véritable parlement, a déclaré Filippo Lombardi, président de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), en accueillant les délégués le mois dernier. Mais le Conseil des Suisses de l’étranger est l’organe le plus représentatif et le plus important de notre organisation.»

La mission du Conseil est de défendre les préoccupations de la diaspora suisse et de les porter devant les autorités et l’opinion publique. «Nos pouvoirs et nos ressources sont limités, a reconnu Filippo Lombardi. Mais nos membres sont des ambassadeurs essentiels dans leurs pays de résidence.»

Fête des vendanges de Neuchâtel
Un lancer de confettis lors de la dernière Fête des vendanges de Neuchâtel. Keystone / Jean-Christophe Bott

La semaine prochaine

Mardi, UBS publie son Global Real Estate Bubble Index 2025, une analyse des prix de l’immobilier résidentiel dans plusieurs grandes villes du monde, notamment en Suisse.

Le coup d’envoi du 21e Festival du film de Zurich sera donné jeudi. Russell Crowe recevra un prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

La 98e Fête des vendanges de Neuchâtel débutera vendredi. Cette grande célébration en plein air sur trois jours est l’un des plus grands festivals viticoles d’Europe.

Dimanche sera un jour de votations. L’électorat est appelé à se prononcer sur deux objets fédéraux, l’introduction d’une identité électronique (e-ID) et l’abolition de la valeur locative. Divers scrutins auront aussi lieu au niveau local.

Relu et vérifié par Samuel Jaberg/ac, traduit de l’anglais par Pauline Turuban à l’aide d’un outil de traduction automatique

Les plus lus
Cinquième Suisse

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision