La semaine en Suisse

L’ancien conseiller fédéral Ueli Maurer continue de faire des vagues , cette fois-ci en posant aux côtés de quelques-uns des dirigeants les moins démocrates de la planète. En Suisse, les réactions sont vives, mais partagées.

Mercredi, Ueli Maurer a rejoint Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un et d’autres à Pékin pour un grand défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aucun dirigeant des grands pays occidentaux n’était présent.

Les anciens membres du Conseil fédéral sont divisés sur ce déplacement. Pour Moritz Leuenberger, Ueli Maurer «agit contre les intérêts de son propre pays» et nuit à la réputation de la Suisse.

Joseph Deiss se montre encore plus sévère: «À Pékin […] des autocrates et des personnes recherchées comme Vladimir Poutine présentent un nouvel ordre mondial taillé pour eux – et M. Maurer cautionne cela par sa présence». Et d’ajouter que si Ueli Maurer «veut se ridiculiser en apparaissant comme le toutou de Xi Jinping», libre à lui.

Le discours de Micheline Calmy-Rey est tout autre: «À ma connaissance, nous ne sommes pas en guerre avec la Chine, relève-t-elle. À une époque où les États-Unis imposent des droits de douane punitifs à la Suisse, il n’y a pas de mal à maintenir des relations avec Pékin.» Elle se demande même si la Suisse ne devrait pas, comme la France, utiliser davantage ses anciens ministres pour des missions diplomatiques.

Ueli Maurer, 74 ans, a indiqué à la SRF qu’il était présent «à titre privé». «Le respect pour la Chine exige une participation», a-t-il déclaré. «La Chine ne nous a jamais maltraités, elle nous a toujours soutenus. Notre neutralité ne doit pas ériger de frontières mais rester ouverte à tous.» Il a admis ne pas avoir informé le gouvernement actuel de son voyage.

Pour le Blick, il s’agit d’un «geste embarrassant mais insignifiant», qui ternit davantage l’image personnelle d’Ueli Maurer que celle de la Suisse. La NZZ estime que la polémique est «exagérée» et détourne l’attention des difficultés réelles de Berne dans sa relation avec Pékin.

Ueli Maurer, qui a quitté le gouvernement en 2022, n’en est pas à son premier voyage controversé à l’étranger. Lorsqu’il occupait la présidence tournante de la Confédération en 2019, il s’était rendu en Chine, en Russie et en Arabie saoudite, et avait été reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump.