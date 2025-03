La semaine en Suisse

Environ 187’000 Suisses passent leur retraite hors des frontières helvétiques. Pourtant, toutes et tous n’y trouvent pas le bonheur espéré, a rapporté le Tages-Anzeiger lundi. Selon l’étude publiée dans la revue Psychology and Aging, les retraités établis à l’étranger souffrent plus fréquemment de solitude sociale. L’éloignement des amis de longue date et des proches complique le maintien des liens et la création de nouvelles relations est plus difficile.

Sur les réseaux sociaux, les personnes expatriées affichent souvent une vie ensoleillée, mais l’intégration dans le pays d’accueil n’est pas toujours évidente. Dans certaines régions où la présence de retraités étrangers est forte, des communautés isolées se forment, sans véritable sentiment d’appartenance.

Avec l’âge, la solitude s’accentue, tout comme la dépendance aux soins. Beaucoup réalisent alors que le système de santé local ne correspond pas aux standards auxquels ils étaient habitués – et aspirent à retrouver leur ancienne patrie.