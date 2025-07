La semaine en Suisse

Dimanche, le Championnat d’Europe de football féminin s’achève à Bâle. L’Espagne affrontera l’Angleterre en finale. Le coup d’envoi sera donné à 18 heures, heure suisse. Selon les médias, le prince William devrait également se rendre à Bâle pour assister au match. Il ne sera pas seul: avec 623’088 spectateurs à ce jour, le tournoi organisé par la Suisse a déjà établi un nouveau record pour un Euro féminin.

Jeudi se tiendront déjà les premiers discours anticipés de la fête nationale suisse, qui sera célébrée vendredi 1er août. Le conseiller fédéral Albert Rösti prendra la parole à Basse-Vendline et à Lucerne, tandis que la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s’exprimera à Rorschach.

Vendredi, jour de la fête nationale, certains membres du gouvernement participeront à un véritable marathon de discours à travers toute la Suisse. En voici une sélection: la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter au Grütli; Beat Jans à Altdorf, Schaffhouse et Windisch; Elisabeth Baume-Schneider à Delley et Tresa; Ignazio Cassis à Gersau; Albert Rösti à Goms, Pierrafortscha, Les Planchettes et Oberbölchen; Guy Parmelin à Klosters; Martin Pfister à Lütisburg, Rimensberg, Amriswil et Fribourg.

