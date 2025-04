Une majorité pour interdire les symboles nazis en public

Keystone-SDA

Une majorité de partis, de cantons et d'associations veut interdire en Suisse l'utilisation et la diffusion de symboles nazis en public. La consultation sur cette loi spéciale du Conseil fédéral s'est terminée lundi.

(Keystone-ATS) Toute personne qui enfreint cette réglementation sera à l’avenir punie d’une amende d’ordre de 200 francs, a annoncé le Conseil fédéral en décembre. Dans un deuxième temps, d’autres signes extrémistes et glorifiant la violence seront également interdits.

Selon le droit en vigueur, une personne n’est punie que si elle utilise un tel symbole et fait en même temps la promotion de l’idéologie correspondante.

Le PS, les Vert-e-s, le Centre, le PLR, les directions cantonales de justice et police et l’organisation faîtière des communautés juives saluent une telle loi au vu de l' »augmentation des incidents antisémites » en Suisse et en Europe. De leur côté, l’UDC et le Parti pirate craignent que cette loi ne restreigne la liberté d’expression.