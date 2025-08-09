La semaine en Suisse

Chères et chers Suisses de l’étranger,

La semaine a été marquée par les droits de douane américains et par la question de savoir si ceux-ci – que les États-Unis avaient fixé à 39% le 1er août – pourraient être revus à la baisse.

Cet espoir s’est éteint lorsque le court séjour à Washington de la présidente de la Confédération et du ministre de l’Économie est resté sans effet: les surtaxes sont donc entrées en vigueur le 7 août à 6 h 01, heure suisse.

Jeudi après-midi, à l’issue d’une séance extraordinaire, le Conseil fédéral a annoncé son intention de poursuivre les négociations avec les États-Unis.

Dans un tout autre registre, je vous révèle plus bas le nom du chihuahua qui a alerté les secours sur un glacier après la chute de son maître, suscitant l’émotion dans le monde entier.

Meilleures salutations de Berne,