La semaine en Suisse

La semaine a été marquée par les droits de douane américains et par la question de savoir si ceux-ci – que les États-Unis avaient fixé à 39% le 1er août – pourraient être revus à la baisse.
Cet espoir s’est éteint lorsque le court séjour à Washington de la présidente de la Confédération et du ministre de l’Économie est resté sans effet: les surtaxes sont donc entrées en vigueur le 7 août à 6 h 01, heure suisse.
Jeudi après-midi, à l’issue d’une séance extraordinaire, le Conseil fédéral a annoncé son intention de poursuivre les négociations avec les États-Unis.
Depuis jeudi matin, 6 h 01, heure suisse, un taux de 39% s’applique aux exportations suisses à destination des États-Unis. La dernière tentative de négociations de la présidente de la Confédération et du ministre de l’Économie a échoué. Le Conseil fédéral souhaite néanmoins poursuivre le dialogue.
Même un déplacement éclair aux États-Unis n’a pas permis à la Suisse d’éviter le coup de massue des nouveaux droits de douane américains. La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, et le ministre de l’Économie, Guy Parmelin, s’étaient envolés mercredi pour Washington dans l’espoir de conclure un accord de dernière minute avec le président américain, Donald Trump.
Tout n’est pas perdu, a affirmé Karin Keller-Sutter. Selon elle, la «très bonne rencontre» avec le secrétaire d’État Marco Rubio aurait permis d’ouvrir un canal direct avec la Maison-Blanche et d’envisager une nouvelle proposition. «Les discussions avec les États-Unis vont se poursuivre», a-t-elle déclaré jeudi en conférence de presse. Mais il faudra plus de temps pour trouver une solution.
Un accord pour abaisser les surtaxes douanières est jugé crucial. Car les États-Unis, qui représentent 18,6% des exportations suisses, restent à ce jour le principal marché national d’exportation pour le pays. Beaucoup espèrent encore que le gouvernement helvétique obtiendra une baisse des droits de douane en concédant certains avantages à Washington. Selon Guy Parmelin, l’unité entre les mondes politique et économique jouera un rôle clé dans cette stratégie.
Les menaces de droits de douane jusqu’à 250% sur les produits pharmaceutiques planent également sur la Suisse. En fonction de l’ampleur du choc, «l’économie suisse se dirige vers une stagnation, voire une récession», écrit la Neue Zürcher Zeitung.
Depuis l’instauration des droits de douane américains, l’économie d’exportation suisse est en état d’alerte. Le spectre des suppressions d’emplois plane.
D’après SRF News, les plus touchés seront les horlogers, l’industrie des machines-outils et les fabricants d’instruments de précision. Selon Guy Parmelin, environ 60% des exportations suisses vers les États-Unis sont concernées. Les marchandises expédiées avant le 7 août et arrivant aux États-Unis avant le 5 octobre seront toutefois exemptées. De même que les produits pharmaceutiques, pour l’instant épargnés.
Les faîtières économiques redoutent des pertes d’emplois et réclament le soutien de l’État. Il est aussi question d’un recours accru au chômage partiel. Le Conseil fédéral se montre favorable à un allongement de l’indemnisation jusqu’à 24 mois, a indiqué Karin Keller-Sutter jeudi.
Certaines entreprises cherchent à limiter la casse en constituant des stocks aux États-Unis ou en réorganisant leurs chaînes d’approvisionnement. Mais ces ajustements ne se font pas du jour au lendemain.
Economiesuisse juge ces nouveaux droits de douane «ni justifiés, ni compréhensibles» et met en garde contre de graves désavantages concurrentiels. Swissmem évoque un «scénario catastrophe» pour les PME exportatrices: insécurité dans la planification, frein à l’investissement et affaiblissement de l’innovation.
Ils vivent en France et en Allemagne – mais effectuent leur service militaire en Suisse. Deux jeunes Suisses de l’étranger suivent actuellement l’école de recrues. Un choix qui surprend.
Dans la troupe, ils ne passent pas inaperçus: chaque week-end, ils rentrent chez eux en civil. Mardi, l’Aargauer Zeitung a dressé le portrait de deux jeunes recrues d’infanterie qui vivent respectivement en France et en Allemagne.
Tous deux se sentent fortement attachés à la Suisse, où ils travaillent. Pourquoi faire volontairement l’armée? Thomas Ganière, côté français, espère y gagner en maturité. Samuel L., côté allemand, veut repousser ses limites personnelles.
À Colombier (NE), on les surnomme avec humour le «détachement touriste». L’Aargauer Zeitung révèle que 80% des Suisses de l’étranger qui font le service militaire viennent de France, d’Allemagne, d’Italie ou d’Autriche. Leur nombre reste modeste: en 2024, seuls 78 Suisses de l’étranger ont débuté l’école de recrues.
Ces images ont fait le tour du monde. Un chihuahua a sauvé la vie de son maître blessé en veillant près de la crevasse dans laquelle l’homme était tombé. On connaît désormais son nom.
«L’émouvante histoire de ce sauvetage extraordinaire a été relayée dans le monde entier: plus de 650 millions de personnes en ont entendu parler», raconte Air Zermatt dans le dernier épisode de son podcast Alpha Zulu, diffusé mardi. On y apprend également les noms du chien et de son maître: le valeureux compagnon s’appelle Philipp, et son maître sauvé, Jan Gilar.
Début juillet, Jan Gilar, ressortissant tchèque installé à Saas-Fee (VS) depuis juin, avait chuté de huit mètres dans une crevasse du glacier de Fee, se déboîtant l’épaule. Par chance, il a atterri sur un pont de glace, évitant une chute plus profonde. Seul, il n’aurait jamais pu remonter.
C’est grâce à Philipp, resté posté sur un rocher près de la crevasse, que les secours d’Air Zermatt ont pu le localiser après 40 minutes de recherche. Un touriste qui a capté l’appel de détresse via talkie-walkie avait donné l’alerte. «Je ne mettrai plus jamais les pieds sur un glacier sans équipement», confie Jan Gilar dans le podcast.
Le 23 août, les SwissCommunity Days se tiendront à Berne – nouvelle formule du Congrès des Suisses de l’étranger.
Seront présents: les ambassadeurs suisses en Nouvelle-Zélande, Israël et Singapour/Brunei. Une table ronde animée par Swissinfo leur donnera la parole – et transmettra vos questions.
Que voulez-vous demander à vos ambassadeurs? Que pensez-vous de l’action des représentations suisses sur place? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre pays de résidence? Quelles améliorations sont nécessaires?
Transmettez-nous vos questions, remarques et suggestions en cliquant ici.
Le cinéma sera à l’honneur la semaine prochaine. Le 78e Festival du film de Locarno bat déjà son plein depuis mercredi. Hier, l’Oscarisée Emma Thompson a présenté son nouveau film. Ce soir, Jackie Chan recevra un Pardo alla carriera pour l’ensemble de sa carrière. Mardi, l’Office fédéral de la culture (OFC) dévoilera le film choisi pour représenter la Suisse aux Oscars. Vendredi, l’actrice Lucy Liu est attendue à Locarno. Enfin samedi, les Léopards d’or seront remis aux meilleurs films du concours.
La campagne de votation sur l’introduction d’une E-ID a été lancée cette semaine par le comité opposé à celle-ci. Cette identité numérique étatique doit permettre des démarches sécurisées et efficaces avec les administrations et entreprises. Mardi, le conseiller fédéral Beat Jans expliquera pourquoi le gouvernement y est favorable. Le vote aura lieu le 28 septembre 2025.
À noter également: la traditionnelle descente du Rhin à Bâle, mardi à 18 h. Chaque année, des milliers de nageurs et nageuses se laissent porter par le courant.
