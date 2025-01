Les choses à ne pas faire en 2025

Ne vous fixez que des objectifs réalistes. Photo: des personnes nagent dans le Moossee, près de Berne, dont la température est de 4 degrés. Keystone / Anthony Anex

Qui dit nouvelle année dit nouveaux défis. Mais parfois, la clé du succès se trouve dans les choses que l’on ne fait pas. C’est en tout cas l’avis de l’auteur Rolf Dobelli, qui a réfléchi à comment bien vivre sa vie.

Ranja Kamal, SRF

Dans son dernier ouvrage «Die Not-To-Do-Liste» (La liste des choses à ne pas faire), Rolf Dobelli fait un état des lieux des comportements à éviter pour la nouvelle année. Voici cinq d’entre eux.

1. Dites non aux réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont un moyen parfait d’attiser la jalousie. Étant donné que seules les images et les vidéos les plus avantageuses sont partagées, on se sent forcément inadéquat en les voyant défiler sur notre écran. Ils nous privent également de notre attention: notre cerveau est distrait, notre concentration diminue et l’on devient moins productif.

Pour l’année 2025, les réseaux sociaux devraient donc figurer en bonne place sur notre «liste des choses à ne pas faire», estime Rolf Dobelli.

2. Ne soyez pas quelqu’un sur qui on ne peut pas compter

On peut aller loin, même sans avoir un QI ou une créativité hors du commun, à condition d’être fiable.

La fiabilité est souvent considérée comme la clé du succès la plus sous-estimée. Il s’agit pourtant du facteur le plus important. L’excellence intellectuelle ou la créativité ne nous protègent pas à elles seules contre l’échec, alors que la fiabilité nous offre un appui solide et permet de réduire ce risque.

3. Ne vous fixez pas des objectifs irréalistes

Se fixer pour objectif de rester séduisant jusqu’à un âge avancé ou de vivre éternellement est sans espoir, quelle que soit la quantité de vitamines que vous prenez. La quête du bonheur permanent ou de la célébrité est également irréaliste.

Posez-vous plutôt la question suivante: quel genre de personne aimerais-je devenir cette année?

4. Ne dites pas toujours oui à tout

Donner du temps aux autres, être là pour eux et les aider sont des actes admirables. Ils enrichissent notre vie et lui donnent un sens – mais seulement jusqu’à un certain point. Celui-ci est atteint lorsque vous remarquez que vous vous perdez vous-même.

Le conseil de Rolf Dobelli: pratiquez le «cinq secondes avant de dire non». À chaque demande, prenez au maximum cinq secondes pour décider et répondez par défaut par «non», à moins que la demande soit clairement importante.

Évitez les phrases telles que «j’y réfléchis» ou «peut-être» si vous voulez en fait dire «non».

5. N’essayez pas de changer les gens

Il est impossible de changer la personnalité des autres, que ce soit en les motivant ou en leur mettant la pression. Évitez les situations dans lesquelles vous essayez de changer les autres. Il est souvent préférable de prendre ses distances avec les personnes avec qui on ne s’entend pas.

Rolf Dobelli. EPA/ARNE DEDERT

Se marier dans le but de changer son partenaire, c’est choisir la voie du malheur. Dans une relation existante, il y a trois options: accepter les particularités de son ou de sa partenaire, se changer soi-même, ou envisager une séparation.

En conclusion

Établissez votre propre «liste des choses à ne pas faire» en 2025. Au lieu de chercher constamment ce qui vous apportera la santé, contentez-vous d’éviter les habitudes malsaines.

Au lieu de faire une fixation sur le fait de devenir riche, évitez les dépenses prévisibles. Au lieu d’analyser ce qui permet aux relations de réussir, faites attention à ce qui peut les faire échouer.

Et enfin, au lieu de courir après le bonheur, éliminez tout ce qui vous empêche de le ressentir. Bonne année!

Qui est Rolf Dobelli? Après des études de philosophie, Rolf Dobelli a travaillé comme entrepreneur et cadre, notamment pour Swissair. Il est le fondateur de «WORLD.MINDS», une communauté internationale de cerveaux issus de la science, de l’économie et de la géopolitique. Rolf Dobelli écrit des romans et des ouvrages spécialisés, dont les best-sellers «L’art de penser clairement», «L’art d’agir intelligemment» ainsi que «L’art de bien vivre» et «L’art de vivre numériquement». En 2024, il a publié son livre «Die Not-To-Do-Liste: 52 Wege, die grössten Lebensfehler vermeiden» (La liste des choses à ne pas faire: 52 moyens d’éviter les plus grandes erreurs dans la vie).

Traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/dbu