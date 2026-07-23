Photo du jour
La photo du jour montre le nouveau centre de maintenance des CFF en construction à Arbedo-Castione, dans le canton du Tessin.
L’installation assurera l’entretien léger et lourd de plusieurs types de trains et couvrira 150’000 mètres carrés, soit l’équivalent d’environ 21 terrains de football.
Le site devrait générer 360 emplois à plein temps ainsi que 80 places d’apprentissage.
Son ouverture est désormais prévue pour la mi-2028, au lieu du début de l’année 2026 comme initialement prévu, en raison de retards de chantier. Le coût du projet est estimé à 755 millions de francs.
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