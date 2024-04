Claude Barras présentera “Sauvages” au festival de Cannes

1 minute

(Keystone-ATS) Comme “Ma vie de courgette” en 2016, le réalisateur valaisan Claude Barras présentera son nouveau film au Festival de Cannes en mai. Fable écologique qui se déroule à Bornéo, “Sauvages” sera projeté lors des Séances jeune public.

Un second film sera proposé au jeune public du festival: “Angelo, dans la forêt mystérieuse” de Vincent Paronnaud et Alexis Ducord. En complément de l’hommage au Studio Ghibli, la Sélection officielle de Cannes compte ainsi six films d’animation, précise le festival sur le réseau social X.

Claude Barras va faire le déplacement à Cannes tandis que la Suisse est l’invitée d’honneur du Marché du film. Interrogé par Keystone-ATS, le réalisateur salue cette reconnaissance du cinéma suisse, “qui passe par des hauts et des bas parce que l’on est un petit pays, avec un marché morcelé en raison des langues.”