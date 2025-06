Coffrane: l’Etat acquiert un terrain de foot pour repenser le site

Keystone-SDA

L'Etat de Neuchâtel a acquis le terrain de football de la Pôlière, propriété du FC Coffrane, pour procéder à un vaste réaménagement du secteur en faveur de la nature et de l'agriculture. Ce dernier est classé à l'inventaire fédéral des sites de reproduction des batraciens d'importance nationale et en zone de protection des eaux.

(Keystone-ATS) Les activités de l’ancienne gravière de la Pôlière seront déplacées sur un autre site, afin de restituer les terrains à la nature et à l’agriculture, explique jeudi la Chancellerie d’Etat neuchâteloise dans un communiqué. Ce site a été exploité comme gravière et sablière dès les années 1930 et, plus récemment, pour le traitement et le commerce de matériaux et de minéraux ainsi que pour la production de béton.

Sa remise en état doit permettre de retrouver 4,1 hectares de terres agricoles, qui pourront être comptabilisés comme surfaces d’assolement. Les travaux prévus ont aussi pour objectif de renforcer la valeur naturelle du site et son rôle de réservoir de biodiversité, en rendant 5,8 hectares de terres à la nature.

Soutiens fédéraux

Situé dans le périmètre du site protégé, le terrain du FC Coffrane n’est par ailleurs plus aux normes pour la première équipe du club, qui évolue en 1re ligue. Elle doit jouer ses matches à domicile sur d’autres terrains du canton. Le FCC est désormais à la recherche d’un nouvel emplacement pour construire des infrastructures répondant à ses besoins.

L’espace qu’occupe le terrain va être réaménagé avec la création de milieux humides de qualité qui doivent favoriser le crapaud accoucheur. « La revitalisation de la Pôlière apportera ainsi une contribution importante à la conservation de la biodiversité régionale et au renforcement du réseau écologique cantonal pour les espèces liées aux milieux humides », souligne le communiqué.

Les travaux d’aménagement devraient commencer en 2028. Le canton pourra compter sur le soutien de l’Office fédéral de l’environnement, qui a accepté de participer à l’achat du terrain à hauteur de 50% et de prendre en charge 65% des travaux de remise en état du site.