Collision entre un TGV et un tracteur viticole

Keystone-SDA

Lundi, lors d'une manoeuvre, un tracteur viticole a terminé sa course sur la voie ferrée, à Russin (GE), et a été percuté par un TGV qui circulait à une vitesse de 95 km/h. Le conducteur de l'engin a été éjecté avant la collision. Sa vie n'est pas en danger. Aucun des quelque 200 passagers du train n'a été blessé, a indiqué le Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève, lundi, dans un communiqué.

(Keystone-ATS) Le train a, en revanche, subi d’importants dégâts. En collaboration avec les sapeurs-pompiers du train d’Extinction et de Sauvetage (TES) des CFF, les hommes du SIS ont sécurisé le convoi et découpé les tôles de carénage qui menaçaient de se détacher. Le TGV a ensuite été acheminé à la gare de Genève-Cornavin.

Le tracteur viticole (enjambeur) qui était coincé sur la ligne de chemin de fer a été dégagé à l’aide d’un train des CFF équipé d’une grue. L’intervention des secours a duré trois heures.