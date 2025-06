Collision entre une voiture et une moto à la Neuveville

Une collision entre une moto et une voiture dimanche après-midi à la Neuveville (BE) a fait deux blessés. Ejectée de sa moto et projetée sur la chaussée, une femme a été grièvement touchée.

(Keystone-ATS) Pour une raison encore indéterminée, une voiture et une moto qui se suivaient en direction du Plateau de Diesse sont entrées en collision, précise la police cantonale bernoise dimanche soir dans un communiqué. Une femme, passagère de la moto, a été projetée sur la chaussée. Elle a été héliportée par la Rega à l’hôpital.

Le conducteur de la moto, légèrement blessé, ainsi que la passagère de la voiture, transportée à titre préventif, ont été conduits à l’hôpital en ambulance.

Une enquête est en cours afin d’établir les circonstances exactes de l’accident.