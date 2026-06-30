Aujourd’hui en Suisse

Autrefois présenté comme le «Elon Musk suisse», l’entrepreneur Pascal Jaussi a été condamné à cinq ans et demi de prison pour des délits économiques.

Le tribunal pénal économique du canton de Fribourg a reconnu le fondateur de la société spatiale Swiss Space Systems (S3) coupable notamment de gestion déloyale, d’escroquerie, de faux dans les titres et d’incendie intentionnel. Le ministère public avait requis une peine de huit ans d’emprisonnement.

Pascal Jaussi promettait de révolutionner l’accès à l’espace. Avec un projet visant à envoyer des minisatellites en orbite et à proposer des vols en apesanteur, il a levé d’importantes sommes d’argent. À elle seule, la vente de billets pour ces vols a rapporté 1,64 million de francs, sans qu’aucun décollage n’ait jamais eu lieu.

Après la faillite de l’entreprise en 2017, un déficit de plusieurs millions de francs subsistait. Le tribunal est en outre arrivé à la conclusion que Pascal Jaussi avait lui-même mis en scène l’incendie lors duquel il avait été blessé en 2016, afin de retarder l’insolvabilité de sa société.