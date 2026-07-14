Aujourd’hui en Suisse

La vague de chaleur montre que de nombreuses infrastructures en Suisse ne sont pas encore adaptées à la multiplication des températures extrêmes.

La vague de chaleur persistante met les établissements publics de Suisse romande à rude épreuve . Des témoignages en provenance d’hôpitaux et de prisons genevois montrent à quel point les fortes températures affectent patients, détenus et personnel.

Aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), des employés ont dénoncé des températures atteignant 34 degrés dans les chambres des patients et jusqu’à 40 degrés dans certains locaux de travail. Les syndicats réclament davantage de personnel ainsi que des solutions durables de climatisation. La direction de l’hôpital souligne toutefois que les bâtiments sont vieillissants et a mis en place plusieurs mesures d’urgence, notamment des ventilateurs, des espaces rafraîchis et une cellule de crise.

Dans les prisons romandes aussi, les thermomètres dépassent régulièrement les 30 degrés dans les cellules. Les détenus demandent des ventilateurs et un meilleur accès aux douches. Les administrations ont réagi en distribuant de l’eau, en proposant des repas froids et en adaptant les horaires, tout en reconnaissant que les bâtiments anciens peinent à faire face à la hausse des températures.

Dans les hôpitaux comme dans les prisons, responsables et organes de surveillance considèrent que l’infrastructure des bâtiments constitue le principal problème. Si des mesures à court terme permettent d’atténuer les effets de la chaleur, les rénovations de fond devraient encore prendre plusieurs années.