Aujourd’hui en Suisse

La Polynésie française n’est pas seulement prisée des surfeurs et surfeuses: des personnalités politiques suisses se sont également rendues à plusieurs reprises sur l’archipel ces dernières années.

Vous êtes Suisse de l’étranger et vivez en Polynésie française? Si oui, alors vous avez certainement reçu la visite officielle de plusieurs parlementaires suisses, qui se sont rendus trois fois sur place au cours des cinq dernières années.

Au total, la Délégation suisse auprès de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie a effectué 43 voyages durant cette période, totalisant quelque 318’100 kilomètres d’avion. Outre la Polynésie française, ses membres se sont rendus à Montréal, Dakar, Tirana ou encore Can Tho, au Vietnam. Des voyages dont le coût s’élève à 463’697 francs.

Ces déplacements suscitent aujourd’hui des critiques. Pour le conseiller national PLR Hans-Peter Portmann, ce n’est pas tant le coût qui pose un problème, mais les doublons avec d’autres groupes parlementaires. À ses yeux, le partage d’une langue commune ne constitue pas une valeur ajoutée suffisante pour justifier une délégation.

Le conseiller aux États socialiste Carlo Sommaruga, qui préside la délégation, défend pour sa part cette activité. Selon lui, la Francophonie offre à la Suisse une opportunité de promouvoir la démocratie, les droits humains et l’État de droit auprès des parlementaires de plus de 90 pays. La délégation a ainsi pu participer à des initiatives de lutte contre la traite des êtres humains et de promotion de l’éducation dans des pays en crise. Depuis 2022, seuls deux rapports ont toutefois été produits, relève la SonntagsZeitung.