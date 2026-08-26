Aujourd’hui en Suisse

Le nombre de demandes d’asile continue de diminuer en Suisse. Au premier semestre 2026, moins de 10’000 demandes ont été déposées, un niveau inédit depuis 2022. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) table désormais sur quelque 22’000 demandes pour l’ensemble de l’année, contre 26’000 prévues initialement.

La baisse est particulièrement marquée pour les personnes originaires d’Afghanistan, de Turquie et d’Érythrée. Selon le SEM, cette évolution s’explique notamment par la modification des routes migratoires: moins de personnes empruntent aujourd’hui la route de la Méditerranée centrale et celle des Balkans. Le nombre de demandes de statut de protection S déposées par des ressortissants ukrainiens recule lui aussi. Pour 2026, le SEM s’attend à quelque 12’000 demandes, soit environ 900 de moins que l’année précédente.

Dans le même temps, les renvois augmentent. Leur nombre est passé de 1654 en 2021 à 2400 en 2025. Selon la Confédération, les retours volontaires restent privilégiés, car ils sont plus rapides et moins coûteux. Dans ce domaine aussi, un recul a été observé: au premier semestre 2025, 2014 personnes ont quitté la Suisse dans le cadre de l’aide au retour, contre 1674 durant les six premiers mois de 2026.

Dans le cadre de sa stratégie Asile 2027, le SEM prévoit également un paquet de mesures visant les requérants d’asile délinquants, ainsi qu’une procédure préalable pour les demandes manifestement infondées. L’accent est notamment mis sur les personnes originaires de pays dont le taux de protection est très faible. Ce dispositif pourrait concerner environ 20% des demandes. Certaines questions juridiques restent toutefois en suspens. Le SEM rappelle par ailleurs que 96% des personnes relevant du domaine de l’asile respectent les règles.