Aujourd’hui en Suisse

Les journalistes de Swissinfo Emilie Ridard (au centre) et Camille Kündig (à droite) échangent avec l’entrepreneuse Fanny Caloz sur les réalités et les défis de la vie de nomade numérique.

Pour Céline Perret et son mari, l’expérience n’a pas été toute rose. Partis vivre «l’aventure de leur vie», ils ont traversé une période difficile lorsque celui-ci, devenu indépendant, a perdu ses repères: collègues, horaires, salaire régulier et environnement familier. Le couple a depuis trouvé son équilibre et partage aujourd’hui son temps entre la Suisse et Lanzarote.

Comment éviter que le rêve ne tourne au vinaigre? Fanny Caloz conseille de privilégier, surtout lorsque l’on voyage seul, les destinations fréquentées par d’autres nomades, les colivings ou encore les communautés en ligne. Et surtout, de ne pas bouger trop souvent: rester au moins un mois au même endroit permet de créer des liens et de retrouver une certaine routine.

À cela s’ajoutent des questions très concrètes: fiscalité, visas, assurances, coût de la vie, qualité du Wi-Fi ou encore fuseaux horaires. Autant d’éléments à anticiper pour faire du nomadisme numérique un mode de vie durable.

Dans le nouvel épisode de notre podcast sur l’expatriation et la vie à l’étranger, Céline Perret et Fanny Caloz racontent les coulisses d’une vie qui fait rêver – mais qui demande aussi préparation, adaptation et, surtout, de savoir recréer du lien loin de chez soi.