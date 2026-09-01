Aujourd’hui en Suisse

Le conseiller aux États du Centre Erich Ettlin, président de la commission compétente, lors de son point presse de lundi.

Dans le débat sur le renforcement des exigences de fonds propres, la commission compétente du Conseil des États a opté pour un compromis. Elle souhaite durcir les règles applicables à UBS , mais de manière moins stricte que ce que propose le Conseil fédéral.

À l’avenir, les participations étrangères des banques d’importance systémique devraient être couvertes à hauteur de 50% par des fonds propres de base durs («Common Equity Tier 1»). Pour l’autre moitié, de nouvelles obligations AT1 (Additional Tier 1) devraient suffire. Le Conseil fédéral souhaitait une couverture intégrale par des fonds propres de base durs.

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États estime que ce compromis permettrait de renforcer la sécurité de la place financière tout en préservant sa compétitivité. Pour UBS, cette solution offrirait davantage de marge de manœuvre pour ses activités internationales. Les critiques rétorquent qu’en cas de crise, une partie des risques pourrait toujours retomber sur l’État et, finalement, sur les contribuables.

Le projet de loi doit désormais être débattu au Conseil des États avant d’être examiné par le Conseil national. Dans cette Chambre, les arguments d’UBS pourraient être accueillis avec moins de bienveillance. Les deux conseils devront ensuite s’entendre sur une version commune du texte. Les règles définitives ne devraient pas entrer en vigueur avant la fin de 2026 au plus tôt, voire plus tard.