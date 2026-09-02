Aujourd’hui en Suisse

La politique de Donald Trump en matière de prix des médicaments prive la Suisse d’un traitement prometteur contre le cancer du pancréas. D’autres médicaments pourraient subir le même sort.

Ce traitement représente une lueur d’espoir pour les malades, mais pas en Suisse. Commercialisé la semaine dernière aux États-Unis, il double la durée de survie moyenne des personnes atteintes d’un cancer du pancréas. Il ne devrait toutefois pas être disponible en Suisse avant au moins deux ans, rapportent ce mercredi les journaux de Tamedia. En cause: la politique sanitaire du président américain.

Les patients suisses devraient également être privés d’autres traitements, comme le futur vaccin de Moderna contre le cancer de la peau ou un nouveau médicament de Roche contre le cancer du sein. Donald Trump contraint de plus en plus les laboratoires pharmaceutiques à proposer aux États-Unis leurs prix les plus bas, alors que les médicaments y sont traditionnellement les plus chers. Certaines entreprises choisissent dès lors de ne pas commercialiser certains de leurs nouveaux traitements en Suisse.

«Ça va être mouvementé», avait averti le directeur général de Novartis, Vas Narasimhan, dans une interview accordée à Bloomberg TV. Il estime que le nombre de nouveaux médicaments lancés en Suisse va diminuer et s’attend à un tollé de la part des patients. Ces derniers pourraient ainsi paradoxalement réclamer des prix plus élevés pour les médicaments en Suisse afin d’inciter les entreprises à les commercialiser dans le pays.