Aujourd’hui en Suisse

Faut-il interdire les réseaux sociaux aux adolescentes et adolescents? La population suisse se montre très favorable à cette idée, écrit le portail Watson, près de neuf personnes sur dix soutenant une telle interdiction.

Selon un sondage réalisé par l’institut Demoscope pour le compte de Watson, 67% des personnes interrogées se déclarent favorables à cette mesure et 20% plutôt favorables. La principale préoccupation invoquée est la santé mentale des jeunes générations (86% des réponses), devant le risque de dépendance (83%) et l’exposition incontrôlée à la désinformation et à des contenus nuisibles (78%).

À partir de quel âge devrait-on pouvoir utiliser les réseaux sociaux? La réponse la plus fréquente, choisie par un peu plus de 40% des personnes sondées, est 16 ans. Cet âge correspond en Suisse à une étape importante, puisqu’il permet notamment de consommer de la bière dans la plupart des cantons, de conduire un scooter ou encore d’accéder à des films au contenu plus mature.

Le débat a déjà commencé sous la Coupole fédérale et les responsables politiques interrogés par Watson s’accordent sur un point: il faut agir. Les nuances apparaissent toutefois lorsqu’il s’agit des solutions à adopter. Plutôt qu’une simple interdiction, c’est l’idée d’un encadrement plus strict des contenus proposés par les plateformes qui semble s’imposer. Comme le rappellent plusieurs parlementaires, l’Australie a récemment interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, mais cette mesure est facilement contournée et risque de pousser les jeunes vers des espaces numériques encore plus difficiles à surveiller.

Texte traduit de l’italien/op