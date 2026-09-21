Aujourd’hui en Suisse

La coopération suisse au développement se retirera de 13 pays à partir de 2029 , tandis qu’une part plus importante des fonds sera consacrée à l’aide humanitaire.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé hier que l’aide au développement serait désormais concentrée sur 21 États prioritaires, contre 34 actuellement. Les programmes seront surtout axés sur les pays à faible revenu.

Selon les informations de la SonntagsZeitung, le Népal, l’Arménie, la Géorgie, le Zimbabwe, la Tanzanie et la Tunisie figurent parmi les pays qui perdront le soutien suisse. Le soutien aux organisations multilatérales sera également réduit et se concentrera sur 18 organisations, contre 24 aujourd’hui.

Cette réorientation, destinée à mettre en œuvre une décision prise par le Conseil fédéral en juin, prévoit aussi le transfert de 330 millions de francs par an de la coopération au développement vers l’aide humanitaire. Le gouvernement justifie ce choix par l’évolution de la situation géopolitique, l’augmentation des besoins humanitaires et les marges de manœuvre financières limitées de la Confédération.

Le projet a suscité de vives critiques au Parlement de la part de représentants de la gauche et du Centre. Un retrait aussi soudain «nuit à la réputation de la Suisse» dans des pays où elle est active depuis des années, affirme le conseiller national socialiste Fabian Molina dans les colonnes du Tages-Anzeiger. Selon lui, le fait de ne pas associer le Parlement à cette stratégie rend la procédure «trumpienne». Elisabeth Schneider-Schneiter, du Centre, partage cette critique et estime que ce réalignement géographique et financier est «trop important pour que le gouvernement décide seul».