Aujourd’hui en Suisse

Commerces pillés, bâtiments publics saccagés, forces de l’ordre débordées: les images en provenance de France ont choqué. Les médias suisses commentent et analysent ces événements.

Selon Le Temps, «il est évident que quelque chose ne fonctionne plus» dans la société française.

Le Tages-Anzeiger parle d’un véritable «tournant» et écrit: «Ces images nuisent avant tout au mouvement et à ses revendications légitimes, qui se perdent dans le bruit et la fumée.»

Le quotidien explique ainsi l’origine des violences: «Soudain, toutes les colères ont trouvé une plateforme d’expression. La colère contre les prix du carburant. Contre la perte constante du pouvoir d’achat. Contre ce sentiment de déclassement social.»

Le Blick pose lui aussi la question: «Pourquoi tant de citoyens ont-ils le sentiment que leur pouvoir d’achat ne leur permet plus de vivre dignement?» Selon le journal, le véritable scandale réside dans une société où une partie de la population active ne parvient plus à joindre les deux bouts.

À la RTS, l’expert en sécurité intérieure Éric Delbecque estime que les violences résultent d’une combinaison de violence politique organisée et de criminalité opportuniste. Concernant l’allocution du président Emmanuel Macron, il affirme: «La rhétorique de Macron n’est plus en prise avec la réalité.» Selon lui, le gouvernement n’a pas suffisamment tenu compte de la colère grandissante de la population, n’a pas cherché le dialogue et a privilégié la réponse policière.

Mais la question de fond demeure: fallait-il davantage de policiers ou une meilleure prise en compte des revendications des manifestants? À ce sujet, Le Temps observe: «Face aux discours caricaturaux qui dominent le débat, entre une extrême droite réclamant une répression totale, voire aveugle, et une extrême gauche qui ne voit dans les débordements qu’un problème de violence policière systémique, il y a peu d’espoir que les discussions deviennent constructives.»