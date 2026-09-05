La semaine en Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,
La législation suisse sur les armes à feu fait à nouveau la une après une fusillade mortelle commise avec une arme semi-automatique achetée légalement. Le journal Blick écrit ainsi que «d’autres pays s’étonnent de l’approche de la Suisse en matière d’armes à feu» et qu’à la suite de ce drame, «la législation suisse sur les armes est sous pression.»
Les choses vont-elles changer? Pour certaines personnalités politiques conservatrices, le problème est qu’un durcissement de la loi entraînerait davantage de paperasse.
Bonne lecture,
Peu après 2h30 du matin dimanche, un homme a tiré une quarantaine de coups de feu dans la foule lors d’une rave party à Aarau, dans le nord de la Suisse. Le tireur a tué une personne, une Italienne de 22 ans, et en a blessé six autres, dont certaines grièvement, avant de prendre la fuite.
Tandis que la police recherchait le ou les responsables, le mobile a fait l’objet de toutes les spéculations: s’agissait-il d’un acte terroriste? D’un règlement de comptes? Vers 1h du matin lundi, un ressortissant suisse de 43 ans originaire du canton du Jura a été arrêté après s’être rendu de lui-même à la police. Lors de son audition, il a déclaré souffrir de problèmes de santé depuis un certain temps et a évoqué des «troubles psychiques».
Mercredi, les enquêteurs ont indiqué que le tireur avait agi seul, mais que les raisons de son acte demeuraient inconnues. «Nous n’avons aucune preuve de motivations idéologiques ou extrémistes», a déclaré le procureur. L’homme ne connaissait pas les victimes et n’a pas de lien particulier avec Aarau, a précisé la police.
Selon les autorités, l’homme a tiré dans la foule avec une kalachnikov semi-automatique AKS-74 et deux pistolets, qu’il avait achetés légalement dans le Jura il y a 20 ans. Comme plusieurs médias l’ont souligné, de telles armes nécessitent aujourd’hui une autorisation spéciale, ce qui a relancé le débat politique. «Certains responsables politiques appellent déjà à un durcissement des règles, tandis que d’autres mettent en garde contre une bureaucratie accrue», rapporte le Blick.
Plusieurs grandes entreprises suisses ont annoncé cette semaine des suppressions d’emplois, affectant du personnel en Suisse et à l’étranger.
Lundi, la société suisse de contrôle du trafic aérien Skyguide a annoncé s’attendre désormais à un total de 50 licenciements d’ici le printemps prochain, dans le cadre de son programme de restructuration. C’est la moitié du chiffre qui avait été anticipé il y a un mois et demi, à l’issue de la procédure de consultation, a relevé la RTS. Skyguide a précisé que l’objectif restait de supprimer 200 postes afin d’économiser 51 millions de francs suisses (63 millions de dollars).
Mardi, Swiss Life a annoncé la suppression d’environ 600 emplois d’ici 2028. «L’assurance s’en sort bien sur le plan des résultats financiers, mais réduit néanmoins ses effectifs. La moitié des suppressions de postes concerneront la Suisse, a rapporté la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Les suppressions d’emplois ont été justifiées, entre autres, par les opportunités qu’offre la numérisation croissante.» Les coupes chez Swiss Life pourraient créer un précédent pour d’autres assurances suisses, a averti un expert.
Et mercredi, le géant pharmaceutique Novartis a annoncé la suppression de jusqu’à 130 emplois à Bâle d’ici la fin de l’année prochaine. L’entreprise a précisé que d’autres sites de production biologique dans le monde reprendraient les activités du site bâlois, les baux individuels du site de Kleinbasel arrivant à échéance.
Le gouvernement suisse affirme «rejeter et condamner clairement» les thérapies de conversion visant les personnes queer, et se dit désormais ouvert à une interdiction de cette pratique à l’échelle fédérale.
«Les mesures de conversion à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et queers (LGBTIQ+) existent aussi en Suisse et peuvent être source de grandes souffrances», a indiqué le gouvernement dans un communiqué publié mercredi.
Selon le gouvernement, le droit en vigueur offre déjà une protection étendue. Toutefois, comme de plus en plus de cantons prennent leurs propres mesures sur le plan légal, «une réglementation plus précise au niveau fédéral pourrait être envisagée».
«Le gouvernement s’est fermement opposé pendant des années à une interdiction des thérapies de conversion, a rappelé la NZZ. Il a désormais changé de position. Mais la question de sa mise en œuvre reste ouverte.»
Le gouvernement a souligné que l’élaboration de dispositions pénales en la matière supposerait un mandat clair de la part du Parlement. La Commission des affaires juridiques du Conseil des États décidera de la suite à donner à cette intervention.
L’un de vous aurait-il égaré un python tapis de trois mètres de long? Si oui, la police cantonale zurichoise aimerait que vous vous manifestiez.
Le serpent a été découvert «perdu» dans un bois près de Sennhof, à Winterthour, a indiqué la police lundi. Il a finalement été capturé par un spécialiste des reptiles du service de protection des animaux et de l’environnement.
L’animal n’est pas venimeux et a désormais été replacé en lieu sûr, a précisé la police. Celle-ci cherche à savoir si quelqu’un reconnaît cette «impressionnante créature» ou sait où elle vit habituellement. Pour l’instant, aucun propriétaire ne s’est manifesté et aucune piste n’a été reçue, a indiqué mardi une porte-parole de la police. Inquiets, plusieurs lecteurs et lectrices du Blick ont émis l’hypothèse que le propriétaire du serpent s’en serait débarrassé après avoir été dépassé par la situation.
La semaine prochaine
Les lauréats du Prix Balzan de cette année seront annoncés lundi. Les quatre domaines récompensés, deux dans les sciences et deux dans les sciences humaines, changent chaque année. Chaque lauréat ou lauréate reçoit 750’000 francs suisses, dont la moitié doit être consacrée à la recherche.
Jeudi, MétéoSuisse, l’Office fédéral de météorologie et de climatologie, publiera un rapport détaillé sur cet été 2026 de tous les records.
Vendredi marquera le 25e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre. De nombreux journaux suisses s’intéressent à la manière dont ces attaques continuent de façonner la géopolitique et l’économie mondiale.
Plus de 40 organisations lancent samedi la première Semaine nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui se poursuivra jusqu’au dimanche 20 septembre.
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