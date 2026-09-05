La semaine en Suisse

Peu après 2h30 du matin dimanche, un homme a tiré une quarantaine de coups de feu dans la foule lors d’une rave party à Aarau, dans le nord de la Suisse. Le tireur a tué une personne, une Italienne de 22 ans, et en a blessé six autres, dont certaines grièvement, avant de prendre la fuite.

Tandis que la police recherchait le ou les responsables, le mobile a fait l’objet de toutes les spéculations: s’agissait-il d’un acte terroriste? D’un règlement de comptes? Vers 1h du matin lundi, un ressortissant suisse de 43 ans originaire du canton du Jura a été arrêté après s’être rendu de lui-même à la police. Lors de son audition, il a déclaré souffrir de problèmes de santé depuis un certain temps et a évoqué des «troubles psychiques».

Mercredi, les enquêteurs ont indiqué que le tireur avait agi seul, mais que les raisons de son acte demeuraient inconnues. «Nous n’avons aucune preuve de motivations idéologiques ou extrémistes», a déclaré le procureur. L’homme ne connaissait pas les victimes et n’a pas de lien particulier avec Aarau, a précisé la police.

Selon les autorités, l’homme a tiré dans la foule avec une kalachnikov semi-automatique AKS-74 et deux pistolets, qu’il avait achetés légalement dans le Jura il y a 20 ans. Comme plusieurs médias l’ont souligné, de telles armes nécessitent aujourd’hui une autorisation spéciale, ce qui a relancé le débat politique. «Certains responsables politiques appellent déjà à un durcissement des règles, tandis que d’autres mettent en garde contre une bureaucratie accrue», rapporte le Blick.