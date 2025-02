Danone: l’augmentation des volumes tire les ventes 2024

Keystone-SDA

Pour la première fois en 10 ans, le géant agroalimentaire français Danone a vu ses ventes annuelles portées par une augmentation des volumes de produits vendus et non seulement par les prix, fruit d'une stratégie de recentrage de ses activités autour de la santé.

(Keystone-ATS) La maison mère des yaourts Activia ou Alpro, des eaux Evian et des petits pots Blédina a vu ses ventes atteindre 27,37 milliards d’euros (25,69 milliards de francs), selon un communiqué publié mercredi, soit légèrement plus que ce qu’attendaient les analystes sondés par Factset et Bloomberg.

Ce chiffre est en baisse de 0,9% en raison des conséquences de la finalisation de sa sortie de Russie, de la cession d’activités de produits laitiers bio aux Etats-Unis et des taux de change.

Mais sans ces éléments, le chiffre d’affaires est en hausse de 4,3% grâce à l’augmentation des volumes (+3%) et, dans une moindre mesure, à la hausse des prix (+1,3%).

Il augmente dans toutes les régions et sur les trois catégories du groupe (produits laitiers ou à base de boisson végétale, eaux et nutrition spécialisée).

La dernière année où Danone avait connu une croissance des volumes remonte à 2014. Depuis, il vendait moins de produits mais plus chers.

Même si l’inflation a ralenti ces derniers mois, l’augmentation des prix ces dernières années a rendu le consommateur plus « prudent », reconnaît auprès de l’AFP le directeur financier, Juergen Esser. Mais Danone se différencie, selon lui, du reste du secteur agroalimentaire grâce à des produits de « consommation quotidienne axés sur la santé ».

Il cite notamment les ventes de produits riches en protéines, comme ceux de la marque Alpro, et de produits de nutrition médicale qui ont observé une croissance « à deux chiffres » au quatrième trimestre 2024.

Ces dernières années, Danone s’est délesté d’activités qui représentaient environ 10% de son chiffre d’affaires pour se recentrer sur les produits les plus rentables, fléchant ses derniers investissements vers la nutrition médicale mais aussi le marketing et la communication.

Stratégie payante: en 2024, Danone a vu son résultat opérationnel courant, indicateur de rentabilité scruté par les investisseurs, augmenter de 2,2% à 3,55 milliards d’euros.

Son bénéfice net a mécaniquement plus que doublé, passant de 881 millions à 2,02 milliards d’euros en 2024, puisqu’il avait été amputé l’an dernier de 1,4 milliard en raison de dépréciations liées à sa sortie de Russie (700 millions d’euros) et à des cessions aux Etats-Unis.