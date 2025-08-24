Des bateaux ont rallié Soleure pour fêter les 700 ans du Landeron
Rallier Soleure depuis Le Landeron en traversant le lac de Bienne sans moteur, c'est le défi qui a été relevé par 16 équipages amateurs samedi. Ce concours s'inscrit dans le cadre des festivités des 700 ans du Landeron.
(Keystone-ATS) Près de 1500 personnes étaient présentes pour admirer les embarcations décorées avec humour et inventivités. Le premier prix est revenu à l’équipage «La Galère».
Nommé «Chargé pour Soleure», ce concours rend hommage aux liens historiques entre Le Landeron et Soleure, indiquent les organisateurs dans un communiqué dimanche. Les relations entre les deux communes se sont construites au fils des siècles à travers des échanges «commerciaux, religieux et culturels».
Les autorités soleuroises ont d’ailleurs été invitées à participer à ces festivités.