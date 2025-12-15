Des chatons sylvestres recueillis par erreur ont été relâchés

Keystone-SDA

En mai, trois chatons ont été recueillis par erreur dans une forêt genevoise, pris pour des chats domestiques. Une fois identifiés comme des chats sauvages, ils ont été pris en charge par le Centre de réadaptation des rapaces et de la faune sauvage (CRR) avant d'être relâchés dans la nature avec succès.

(Keystone-ATS) En mai, des promeneurs ont recueilli ces trois chatons dans les bois au-dessus du barrage de Verbois. Ils les ont apportés à la SPA, «qui a eu immédiatement le bon réflexe» en les signalant aux gardes de l’environnement, souligne le Département du territoire dans un communiqué lundi.

Ces petites boules de poils grises étaient en réalité des chats sylvestres, une espèce de chat sauvage de la région très semblable aux chats domestiques. Une fois identifiés, le CRR a ainsi pu réaliser une opération de sauvetage pour maximiser leurs chances de retourner à la nature.

Jeunesse protégée

Lors de cette réadaptation, les chatons ont grandi dans une volière végétalisée comprenant des cachettes naturelles, où ils ont pu apprendre à chasser. Déjà assez grands pour éviter le biberon, ils ont été nourris avec des rongeurs pour imiter le régime alimentaire que leur aurait fourni leur mère à l’état sauvage.

Le CRR a aussi veillé à les tenir à distance des humains et des chats domestiques, éventuels vecteurs de maladies. Ils ont notamment été surveillés par des caméras détectrices de mouvement, qui ont aussi pu enregistrer de rares images de l’intimité cette espèce.

A l’automne, «toutes les conditions étaient réunies» pour relâcher les trois félins, à la période où ils se seraient naturellement émancipés de leur mère. Ils ont été lâchés en petit comité dans un site naturel «parfaitement adapté, déjà fréquenté par cette espèce et non loin de leur point de trouvaille», sur la rive droite. Une première à Genève, selon le communiqué.

«Aujourd’hui, tout indique que cette opération est un succès», se félicite le canton. Les trois chats ont retrouvé «une vie libre dans la nature et pourront ainsi durablement renformer les effectifs d’une espèce sauvage locale très menacée.»

Espèce menacée

Autrefois victime de la perte de son habitat et persécuté pour sa fourrure, le chat sylvestre n’avait survécu que localement, dans les reliefs du Jura. Depuis le début du siècle, cet «auxiliaire zélé de l’agriculture» recolonise les plaines genevoises en chassant mulots et campagnols. Mais cette espèce protégée risque toujours de disparaître par croisement avec des chats domestiques, indique le communiqué.

Pour empêcher cela, le canton préconise de stériliser son chat «autant que possible» lorsqu’on vit à la campagne et de limiter ses sorties à proximité des forêts. Il rappelle de ne jamais l’abandonner et «encore moins» dans la nature. Sans autre solution, il peut être amené à la SPA.

Enfin, en cas de rencontre impromptue avec des chatons gris-beige et tigrés dans la forêt, le canton conseille de les laisser sur place et d’éviter de les toucher, à moins qu’ils ne courent un éventuel danger. Il pourrait bien s’agir de jeunes chats sylvestres.