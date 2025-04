En France, les librairies indépendantes se battent pour leur avenir

Keystone-SDA

Quel avenir pour les librairies indépendantes? Cette exception française, menacée, face à la désaffection pour le livre et à la part de marché croissante des grandes enseignes, se bat avec inventivité.

(Keystone-ATS) La profession célèbre samedi la 27e Fête de la librairie indépendante, dans près de 700 librairies en France, Belgique, Suisse et Luxembourg.

À Genève, plusieurs boutiques vont jouer le jeu, à commencer par Le Temps d’un livre dans le quartier des Eaux-Vives, qui fête sa première année d’existence. Les bouquineurs seront aussi attendus à la Librairie du Boulevard notamment. Lausanne et sa quinzaine de librairies indépendantes devrait aussi être de la partie.

La date correspond au samedi proche de la Sant Jordi en Catalogne, une journée où on s’offre traditionnellement des roses et des livres. En Espagne en 2024, il s’était vendu ce jour-là 1,98 million de livres, un record.

Dans les pays francophones, la tradition n’est pas encore établie mais les organisateurs de cette fête y travaillent. Thème de l’édition 2025: « Pourquoi les librairies ne sont pas des commerces comme les autres ? »

Signaux inquiétants

Les signaux sont en effet inquiétants. Dans l’étude bisannuelle « Les Français et la lecture » réalisée en janvier-février pour le Centre national du livre, en 2025, pour la première fois depuis la première édition en 2015, les librairies sont passées derrière les grandes surfaces culturelles comme lieu d’achat des livres.

Les sondés ont été 66% à citer les librairies et 75% ces grandes enseignes, tandis qu’en 2023, 73% citaient les libraires et 69% les grandes surfaces.

« Oui, aujourd’hui on est fortement concurrencés », commente auprès de l’AFP la libraire parisienne promotrice de la manifestation, Marie-Rose Guarnieri.

« Les librairies sont des lieux imparfaits, elles ont des lacunes dans leur stock, des limites, mais un style et un savoir-faire. Quand il n’y aura plus que des chaînes, uniformisées, elles n’offriront que des best-sellers. Et s’il y a une alerte à lancer, c’est de dire: ne désertez pas les librairies, car vous perdriez quelque chose de très important », ajoute-t-elle.

Marché en recul

Le marché sur lequel se joue cette concurrence a tendance à stagner, voire reculer en 2025.

Pour une éditrice parlant sous le couvert de l’anonymat, « la baisse des ventes sur Amazon ne s’accompagne pas d’un report vers les librairies, même si on aimerait beaucoup ».

Amazon, qui ne veut donner aucun chiffre, semble en effet pâtir des 3 euros de frais de port sur les commandes de moins de 35 euros, obligatoires depuis octobre 2023.

Cette mesure a été conçue pour maintenir à flot le réseau de librairies en France. Mais la rentabilité est parmi les plus faibles des commerces de détail, d’après des chiffres du cabinet Xerfi, dans une étude commandée en 2024 par le Syndicat de la librairie française.

« On distribue 26’000 exemplaires d’un livre, grâce aux Éditions Gallimard, ce qui attire les gens. Mais l’idée est aussi de rassembler la profession, y compris les libraires qui sont dans de petites villes, des villages, très isolés, pour qu’ils sentent cette confrérie », selon Marie-Rose Guarnieri.

Le métier continue d’attirer des vocations. Une figure de la gauche française, Philippe Poutou, trois fois candidat à l’élection présidentielle pour le Nouveau Parti anticapitaliste, en reprend une à Bordeaux (sud-ouest), dont il promet que ce ne sera « pas un supermarché du livre ».

D’autres ferment, comme L’Écume des jours à Toulouse (sud), en mars, ce qui fait redouter, dans son quartier des Minimes, un « désert culturel » selon un journal régional.