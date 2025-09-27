Exercice incendie grandeur nature dans le tunnel d’Arrissoules

Keystone-SDA

L'Office fédéral des routes a mené dans la nuit de vendredi à samedi un exercice grandeur nature de sécurité dans les tunnels d'Arrissoules. Il s'agissait de tester la fluidité des opérations de sauvetage sur un périmètre impliquant les cantons de Vaud et Fribourg.

(Keystone-ATS) La simulation portait sur un choc frontal entre deux véhicules dans le tunnel d’Arrissoules, où le trafic était bidirectionnel en raison de travaux dans le tunnel opposé sur la chaussée en direction de Berne. Selon le scénario retenu par l’OFROU, les deux véhicules accidentés ont provoqué un incendie et un dégagement de fumée.

Les secours avaient pour mission de maîtriser le feu et de prendre en charge les blessés. L’objectif de cette opération d’envergure était de tester le bon fonctionnement des équipements de sécurité dans les tunnels et la coordination des équipes de secours. Le défi était particulier, le tunnel étant situé sur deux cantons.

Une septantaine de personnes, pompiers, policiers, ambulanciers et figurants et une dizaine de véhicules dépollués ont été impliqués dans l’exercice qui a nécessité la fermeture de l’autoroute entre les jonctions d’Yverdon-Sud et d’Estavayer-le-Lac de vendredi à 22h00 à samedi à 05h00 heures. Le coût de l’exercice entièrement pris en charge par l’OFROU s’élève à 60’000 francs.

Tous les huit ans, des tests de ce type sont menés dans les tunnels, précise l’OFROU. Ils permettent aux participants, la police, les pompiers, les ambulanciers et l’unité territoriale, d’acquérir une routine d’intervention en cas d’accidents impliquant l’infrastructure routière.