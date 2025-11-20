La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
«Adieu, merci la Suisse» – le nouveau podcast de Swissinfo

Podcast: Adieu, merci la Suisse, Texte et une valise
SWI swissinfo.ch

Le tout nouveau podcast de Swissinfo destiné aux Suisses à l'étranger explore les multiples facettes de l'émigration et de la vie à l'étranger.

Ce contenu a été publié sur
1 minute
Swissinfo

Adieu, merci la Suisse est un podcast bilingue original de Swissinfo, disponible en français et en suisse allemand. 

La série d’entretiens avec des spécialistes et des Suisses vivant à l’étranger offre une perspective unique, riche en conseils et anecdotes sur l’émigration et la vie hors des frontières suisses.

Abonnez-vous dès aujourd’hui pour ne manquer aucun épisode. Disponible sur toutes les plateformes habituelles de podcast, entre autres Apple podcastsLien externe et SpotifyLien externe

Adieu, merci la Suisse

Contenu externe

Il est présenté en français par les journalistes Emilie Ridard et Camille Kündig, et allemand par Claire Micallef et Camille Kündig et sera disponible dès le 25 novembre.  

De gauche à droite: Claire Micallef, Emilie Ridard, Camille Kündig.
De gauche à droite: Claire Micallef, Emilie Ridard, Camille Kündig. Thomas Kern / SWI swissinfo
SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

