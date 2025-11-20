The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auswandern

«Ade merci, Schweiz» – der neue Podcast von Swissinfo

Ein Handybildschirm mit einem Podcast
Ein Austausch über Erfahrungen sowie Ratschläge, wie die Herausforderungen des Auswanderns gemeistert werden können: der neue Swissinfo-Podcast «Ade merci, Schweiz». SWI swissinfo.ch

Die brandneue Podcast-Serie für Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beleuchtet die vielen Seiten der Auswanderung und des Lebens im Ausland.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
Swissinfo

«Ade merci, Schweiz» ist ein zweisprachiger Podcast von Swissinfo. Die fünfteilige Serie bietet eine einzigartige Perspektive auf kulturelle, praktische und emotionale Aspekte der Auswanderung und des Lebens im Ausland.

Hören und abonnieren Sie den Podcast überall dort, wo Sie Ihre Podcasts beziehen, unter anderem bei Apple PodcastsExterner Link und SpotifyExterner Link.

Ade merci, Schweiz

Externer Inhalt

Ab 25. November verfügbar auf allen Podcast-Plattformen sowie direkt in der SWIplus App von Swissinfo

Moderiert auf Französisch von den Journalistinnen Emilie Ridard und Camille Kündig und auf Deutsch von Claire Micallef und Camille Kündig.

Die Podcast-Hosts: Claire Micallef, Emilie Ridard und Camille Kündig
Die Podcast-Hosts: Claire Micallef, Emilie Ridard und Camille Kündig (von links). Thomas Kern / SWI swissinfo

Laden Sie bereits jetzt die SWIplus App herunter, um nichts zu verpassen.

Die SWIplus App

Ihr schneller und einfacher Zugang zu den wichtigsten Informationen und Nachrichten aus der Schweiz.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr lesen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft