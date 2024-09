Exposition Paula Rego au Kunstmuseum de Bâle

(Keystone-ATS) Le Kunstmuseum de Bâle consacre une exposition à l’artiste luso-britannique Paula Rego (1935-2022). Environ 120 peintures et pastels, des poupées et des documents sont présentés de samedi jusqu’au 2 février.

« Militante, féministe et auteure de tableaux exubérants et inquiétants », Paula Rego a laissé derrière une oeuvre marquée par son intérêt pour les jeux de pouvoir et de hiérarchies, a indiqué jeudi le Kunstmuseum de Bâle. Il s’agit de la première exposition consacrée à l’artiste dans l’espace germanophone.

Les « dynamiques de pouvoir » constituent le leitmotiv de l’exposition. On peut ainsi y admirer des oeuvres traitant de la dictature Salazar, témoignant de l’engagement de Paula Rego contre les lois restreignant l’avortement dans son pays natal, le Portugal, ou contre la participation britannique à la guerre en Irak.

L’exposition « Paula Rego – Jeux de pouvoir » est présentée de manière thématique. Récits littéraires, contes et dessins animés ont souvent été une source d’inspiration pour l’artiste. Elle utilise aussi des « motifs de l’inconscient collectif ».

Paula Rogo est née à Lisbonne en 1935, pendant la dictature d’Antonio de Oliveira Salazar. Elle a fréquenté une école anglaise au Portugal et a terminé ses études secondaires en Angleterre. Elle a étudié la peinture à la Slade School of Fine Arts à Londres. La Biennale de Venise 2022 lui a consacré une salle.