Feu vert pour le plan d’actions des transports collectifs

(Keystone-ATS) Le Grand Conseil genevois a approuvé vendredi le plan d’actions des transports collectifs 2024-2028 du gouvernement. Cette stratégie prévoit en particulier une augmentation de l’offre TPG de 29% pendant cette période.

Cette feuille de route a été réalisée sur la base des conclusions d’un forum citoyen, d’une consultation des communes et d’un audit des cours des comptes de Genève, Vaud et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle résulte aussi des Etats généraux des mobilités lancés par le conseiller d’Etat Pierre Maudet.

Le plan d’actions prévoit un renforcement de l’offre tramway avec des extensions cantonales et transfrontalières ainsi que de l’offre trolleybus. Les cadences et les amplitudes horaires seront améliorées. Le Conseil d’Etat compte aussi poursuivre l’électrification des bus. L’offre et la capacité du Léman Express seront renforcées.

Le PLR estime que ce plan d’actions ambitieux va répondre à la croissance. L’UDC craint pour sa part que ce plan ne se réalise au détriment de la voiture. A gauche, les socialistes auraient voulu un véritable changement de paradigme. Chacun a campé sur ses positions, mais au final, la résolution approuvant ce plan d’actions a été acceptée à l’unanimité.