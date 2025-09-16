Fraude à l’AOC Valais: peine aggravée pour Cédric Flaction

Keystone-SDA

Cédric Flaction a été condamné en appel à 45 mois de prison ferme par le Tribunal cantonal valaisan. Reconnu coupable de fraude à l'AOC Valais, l'encaveur voit sa peine augmentée par rapport au jugement de première instance, lui qui avait écopé de 42 mois en 2024.

1 minute

(Keystone-ATS) Mardi matin à Sion, Cédric Flaction a été reconnu coupable d’escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et instigation à faux dans les titres.

Entre 2009 et 2015, l’encaveur a acquis plus de 730’000 litres de vins espagnols et 130’000 litres de vins schaffhousois provenant de deux sociétés alémaniques. Des achats qu’il a maquillés en intégrant dans sa comptabilité de fausses factures couvrant des prestations en cave, de mise en bouteilles ou de conseil. Ces centaines de milliers de litres ont été mélangés à du vin valaisan afin d’être commercialisés sous le label AOC Valais.

En juillet dernier lors du procès en deuxième instance, le Ministère public avait requis 5 ans de prison ferme, tandis que l’avocat de l’encaveur avait plaidé pour un sursis total.