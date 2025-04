Fribourg: 527 emplois créés via la promotion économique en 2024

Keystone-SDA

La Promotion économique du canton de Fribourg (PromFR) a soutenu 32 projets d'entreprises en 2024, avec la création à moyen terme de 527 emplois et des investissements de 116 millions de francs. L'économie maintient le cap, malgré les incertitudes géopolitiques.

(Keystone-ATS) Le constat a été posé mercredi sur le site de Bluefactory à Fribourg par Olivier Curty, conseiller d’Etat chargé de l’économie, et Jerry Krattiger, directeur de la PromFR. Plus de 1000 emplois ont été consolidés et la mise en oeuvre du programme NPR 2024-2027 (la nouvelle politique régionale) a permis d’accompagner 19 projets.

La dynamique de création d’emplois dans le canton dépasse désormais sa croissance démographique, presque un cinquième entre 2011 et 2024, avec bientôt 350’000 habitants. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 27,5%. « Un bond spectaculaire en matière de valeur ajoutée », ont convenu les intervenants.

L’an passé, les 32 projets soutenus (40 en 2023) par la PromFR ont concerné 16 implantations, soit 8 d’origine suisse et 8 étrangère, et 16 extensions d’activité.