La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Glacier du Rhône: pétition contre la grotte touristique

Keystone-SDA

La pétition "Libérer et protéger le glacier du Rhône" a été symboliquement déposée samedi matin dans la Vallée de Conches, à proximité du glacier. Adressée au gouvernement valaisan, elle est munie de plus de 8000 signatures.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La pétition demande de supprimer la grotte creusée dans le glacier pour attirer les touristes. Une grotte qui, en raison du réchauffement climatique, a nécessité la pose de bâches sur certaines parties du glacier.

La pétition exige ainsi de «dépolluer en urgence ce site gravement dégradé», et notamment en retirant ces bâches répandues sur le terrain, «celles qui ont coulé au fond du lac glaciaire, ainsi que les matériaux de construction partout dispersés.»

Le texte demande également de mettre fin à l’entrée payante sur le glacier et de «donner libre accès au site.» Plus globalement, il réclame «une politique responsable, scientifiquement fondée,» pour répondre au recul des glaciers.

Cette pétition a été portée par Pro Natura Valais, le WWF Valais, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, l’association Mountain Wilderness et le groupe haut-valaisan «Environnement et transport».

«Une tragédie»

Une quinzaine de personnes l’ont symboliquement déposée samedi à la mi-journée. «Nous demandons au Conseil d’Etat valaisan de mettre un terme à cette tragédie», ont souligné les associations à la base de cette démarche, dans une prise de position commune.

Leur pétition sera remise prochainement au chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement, Franz Ruppen.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision