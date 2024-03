Gouvernement bernois pas opposé aux concours de tracteur pulling

(Keystone-ATS) Le gouvernement bernois ne veut pas interdire les compétitions de tracteur pulling dans le canton. Il recommande au Grand Conseil de rejeter une motion socialiste qui exige l’interdiction de manifestations et championnats de tracteurs en raison des atteintes au sol.

Ce loisir motorisé controversé importé des Etats-Unis consiste à tirer le plus loin possible sur un champ une charge qui peut peser jusqu’à 25 tonnes avec un tracteur. Pour la députée socialiste Gabi Schönenberger, ces concours réduisent la perméabilité des sols et sont en contradiction avec les efforts en matière de biodiversité.

“En raison des dégradations potentielles des sols et de la problématique des gaz d’échappement, les connaissances actuelles commandent de ne plus autoriser sur des terrains agricoles de telles manifestations n’ayant d’autre visée que le divertissement et l’amusement”, écrit la motionnaire.

Activité soumise à autorisation

Mais ces arguments n’ont pas convaincu le gouvernement. Dans sa réponse publiée récemment, il souligne que toute organisation d’un concours de tracteur dans le canton est soumise à autorisation. En matière de protection des sols, l’évaluation est effectuée par l’Office de l’agriculture et de la nature.

Le Conseil-exécutif relève que d’autres manifestations de loisirs comme les concerts en plein air ou les fêtes de gymnastique ou de lutte peuvent également avoir un impact important sur le sol et l’environnement. Il juge donc disproportionnée une interdiction générale de compétitions de tracteur pulling.

Le Parlement jurassien avait lui rejeté en 2023 par 40 voix contre 16 une motion socialiste qui remettait en question la pratique de ce loisir motorisé en raison également des atteintes au sol.