Haute-Savoie: une skieuse suisse est décédée dans une avalanche

Keystone-SDA

Une skieuse suisse est décédée dans une avalanche en Haute-Savoie mercredi. Quatre autres skieurs norvégiens sont par ailleurs morts en Savoie, également emportés dans une avalanche sur le domaine de Val-Cenis.

2 minutes

(Keystone-ATS) La skieuse suisse âgée de 30 ans est décédée dans une avalanche sur la face nord de l’aiguillette des Posettes, a-t-on appris auprès du parquet de Bonneville.

La jeune femme était avec son père, indemne, et son frère qui a été évacué à l’hôpital pour des examens. Les trois évoluaient hors piste et étaient équipés de DVA et aussi de sacs airbags de sécurité, selon la même source.

« Grosse ampleur »

En Savoie, les quatre victimes norvégiennes faisaient partie d’un groupe de sept skieurs norvégiens pris ensemble dans une avalanche.

Le décès de trois personnes avait été annoncé dans un premier temps. Celui d’une quatrième victime, une femme qui avait été transportée à l’hôpital à Grenoble, « en arrêt cardio-respiratoire et hypothermie sévère », selon le maire de Val-Cenis, a été annoncé en début de soirée par la préfecture.

« C’est une avalanche de grosse ampleur qui est partie en dehors du domaine skiable, c’est un secteur totalement hors piste », a déclaré à l’AFP le maire de Val-Cenis, Jacques Arnoux.

Sur le groupe de sept skieurs qui effectuaient de la randonnée, « quatre ont été ensevelis, et trois n’ont pas été ensevelis. Sur les quatre ensevelis, trois sont décédés, et la dernière personne, une femme, était en arrêt cardio-respiratoire et hypothermie sévère » et a été transportée au CHU de Grenoble, a-t-il précisé.

« Les skieurs étaient équipés de DVA (détecteur de victime d’avalanche) et faisaient du ski de randonnée dans un secteur hors piste », a ajouté le maire. Une source policière avait indiqué dans un premier temps que les skieurs décédés étaient néerlandais.

Dix sapeurs-pompiers du SDIS 42, spécialisés en haute montagne et qui étaient en stage dans le secteur, ont été engagés par le CODIS pour les secours, selon la source policière.

Mardi déjà en Haute-Savoie, un skieur britannique âgé de 55 ans avait péri dans une avalanche de « très grande ampleur » survenue dans le massif du Mont-Blanc.

« Deux avalanches mortelles en deux jours en #HauteSavoie. Le risque d’avalanche est fort (3/5) sur l’ensemble des massifs », a indiqué mercredi sur X la préfecture de Haute-Savoie, en rappelant qu’il est « impératif de se renseigner sur l’état du manteau neigeux, de sortir équipé et de respecter les consignes de prudence ».