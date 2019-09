Cinq personnes suspectées d'avoir participé au braquage d'une société d'orfèvrerie en mai dans le Doubs ont été mises en examen et incarcérées. Deux suspects sont toujours recherchés. Le butin était estimé à plus d'un million d'euros.

Une opération menée la semaine dernière par 70 militaires de la gendarmerie, appuyés par le GIGN, a permis l'arrestation de six suspects, la saisie de plusieurs armes, de munitions, ainsi que de véhicules, a indiqué lundi la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy.

"Au cours de sa garde-à-vue, l'une des personnes mises en cause est parvenue à s'échapper", ajoute le communiqué. Ce jeune homme de 23 ans a pris la fuite en sautant d'une fenêtre lors d'une perquisition au domicile de sa mère. Deux suspects originaires de la région de Besançon restent activement recherchés.

Le 3 mai, cinq individus cagoulés munis d'armes de poing et de fusils automatiques avaient pénétré dans une société d'orfèvrerie à Chatillon-le-Duc (Doubs). Sous la menace de leurs armes, ils se faisaient remettre par les six employés présents le contenu d'un coffre-fort. Le butin était estimé à plus d'un million d'euros.

Plus de 30 kg de métaux précieux, principalement de l'or, avaient été volés, selon une source proche du dossier. Le braquage n'avait pas fait de blessés mais laissé le personnel en état de choc. Cette bande de malfaiteurs est aussi suspectée d'avoir commis, en septembre, un cambriolage dans un magasin d'optique à Châtillon-le-Duc.

