Israël a frappé un site du Hezbollah dans le sud du Liban

Keystone-SDA

L'armée israélienne a affirmé samedi avoir frappé un site du Hezbollah de la région de Naqoura, dans le sud du Liban, au cours de la nuit.

(Keystone-ATS) « Ce site était utilisé par la ‘Force Radouane’ du Hezbollah pour mener des attaques terroristes contre des civils israéliens et constitue une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban », a indiqué l’armée dans un communiqué publié au lendemain d’une mise en garde par le ministre de la Défense israélien, Israël Katz.

L’armée a précisé avoir obtenu des informations sur ce site « notamment à la suite de l’interrogatoire d’un terroriste du Hezbollah. »

Dans la nuit, l’armée avait également annoncé avoir frappé un « terroriste du Hezbollah » dans le sud du Liban, sans donner plus de détails.

Vendredi, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, avait mis en garde le mouvement chiite libanais, en lui « conseillant » d’éviter d’intervenir dans la guerre avec l’Iran.

Israël a lancé une offensive sur l’Iran il y a à peine plus d’une semaine, tandis que son armée a continué à mener des séries de frappes sporadiques sur le Liban, principalement dans le sud du pays, indiquant viser le mouvement libanais.

Après plus d’un an d’échanges de feux suivi de deux mois de guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur le 27 novembre dernier.

Armé et financé par l’Iran, le Hezbollah est ressorti très amoindri de cette guerre.

En vertu du cessez-le-feu, la formation libanaise devait retirer ses forces et démanteler toute infrastructure militaire au sud du fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne, et Israël retirer ses forces du sol libanais.

Mais l’armée israélienne maintient cinq positions frontalières qu’elle juge « stratégiques » et mène quasi-quotidiennement des frappes au Liban, affirmant viser le Hezbollah.

Le Hezbollah avait ouvert un front début octobre 2023 en tirant des roquettes à partir du sud du Liban sur le nord d’Israël, disant agir en soutien au mouvement islamiste palestinien Hamas.