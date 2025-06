Israël annonce avoir tué le plus haut gradé de l’armée iranienne

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir tué un important commandant militaire iranien, Ali Shadmani, dans une frappe nocturne. Elle l'a présenté comme la personnalité la plus proche du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

(Keystone-ATS) À la suite d’une « soudaine opportunité au cours de la nuit, l’armée de l’air israélienne a frappé un centre de commandement au coeur de Téhéran et a éliminé Ali Shadmani (…) le commandant militaire le plus haut gradé et la figure la plus proche du guide suprême iranien Ali Khamenei », a affirmé l’armée.