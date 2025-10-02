La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Karin Keller-Sutter évoque la stabilité financière à Copenhague

Keystone-SDA

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a plaidé en faveur d'une stabilité économique jeudi au sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Copenhague. Une stabilité qui s'avère particulièrement importante dans un contexte de conflits douaniers.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La Suisse a tout intérêt à ce que l’Europe soit économiquement forte», a déclaré Mme Keller-Sutter à son arrivée au sommet de la CPE dans la capitale danoise. La conseillère fédérale observe à cet égard «avec grande inquiétude» le «grand endettement» des continents américain et européen.

Quarante-sept chefs d’Etat et de gouvernement européens ont été conviés au sommet. Les dirigeants de l’UE, du Conseil de l’Europe, de l’OTAN et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) se sont également rendus à Copenhague.

La sécurité de l’Europe et l’Ukraine figurent à l’ordre du jour.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
5 J'aime
44 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision