L’Américain Marc Fogel, détenu en Russie, a été libéré

Keystone-SDA

L'Américain Marc Fogel, détenu en Russie, a été libéré et est en route pour les Etats-Unis, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué mardi. Il est attendu "en soirée".

(Keystone-ATS) Le président américain Donald Trump « a négocié un échange qui montre la bonne volonté des Russes et qui signale que nous allons dans la bonne direction pour mettre fin à la guerre terrible et violente en Ukraine », a encore indiqué l’exécutif américain, sans donner plus de détails sur les termes de cet échange.