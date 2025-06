L’ONU demande aux gouvernements de « se réveiller » sur Gaza

Keystone-SDA

"Les faits parlent d'eux-mêmes". Les gouvernements doivent "se réveiller" sur la situation dans la bande de Gaza, a affirmé lundi à Genève le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk au début de la session du Conseil des droits de l'homme.

(Keystone-ATS) « Tous ceux qui ont une influence doivent exercer une pression maximale sur Israël et le Hamas pour mettre un terme à cette souffrance insupportable », a dit l’Autrichien au premier jour de trois semaines et demie de travaux. Il a répété sa demande d’investigations indépendantes après le décès de centaines de Palestiniens dans des tirs sur les trois sites de distribution d’aide de la controversée Fondation humanitaire de Gaza (GHF).

Les souffrances infligées par Israël sont « horribles, inadmissibles », relève encore le Haut commissaire. Selon lui, les discours « perturbants » et « déshumanisants » de certains ministres israéliens rappellent « les crimes les plus graves ». Comme le secrétaire général Antonio Guterres avant lui, il a aussi appelé Israël et l’Iran à la retenue.