L’or brille de plus belle dans l’attente de la Fed

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le prix de l’or a atteint lundi matin un nouveau plus haut historique, stimulé par un dollar plus faible et dans l’attente d’une baisse des taux directeurs par la Réserve fédérale américaine (Fed) cette semaine.

Après avoir plafonné à 2589,68 dollars l’once dans la matinée, le cours du métal précieux évoluait à 2586,72 dollars à 10h20.

« Les investisseurs parient de plus en plus sur une baisse de 50 points de base de la Fed », selon l’outil de suivi FedWatch du groupe CME. Un avis partagé par le directeur des investissements d’UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, qui souligne le potentiel de répercussion sur la Réserve fédérale des données sur les ventes au détail et à la production industrielle attendues mardi.

Pour Ipek Ozkardeskaya de Swissquote, une baisse de 25 points serait plus appropriée pour entamer une baisse des taux de la Fed. « Le produit intérieur brut (PIB) américain a crû de 3% au deuxième trimestre et les prévisions de la Fed d’Atlanta suggèrent que la croissance du troisième trimestre sera supérieure à 2%. » Aussi, le marché du travail américain se refroidit, mais ne semble pas alarmant, selon elle.

L’or bénéficiait également de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) d’abaisser son principal taux directeur la semaine dernière, reflétant la confiance croissante des décideurs politiques, expliquent quant à eux les analystes de Trading Economics.

« Si la Chine n’a pas augmenté ses réserves d’or ces derniers temps, l’Inde a en revanche augmenté ses importations de plus de 400% par rapport à l’année précédente », a souligné CMC Markets. « Cette poussée de la demande a alimenté les spéculations selon lesquelles le prix du métal jaune pourrait atteindre la barre des 3000 dollars l’once si la Fed entamait un cycle de baisse des taux plus important. »